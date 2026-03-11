Mercato - PSG : «Ce n’est pas si clair» pour l’avenir de Luis Enrique, le coup de froid lâché par un journaliste ?

Pierrick Levallet

Ce qui est sûr, c’est que Luis Enrique laissera une marque indélébile dans l’histoire du PSG. Le technicien espagnol restera à jamais celui qui a permis au club de la capitale de remporter sa première Ligue des champions. Son contrat expire en juin 2027, et les dirigeants parisiens aimeraient prolonger l’aventure. Seulement, un certain flou serait en train d’entourer l’avenir de l’entraîneur de 55 ans.

«Il ne s'accroche jamais à son poste» « Le club assure que les discussions se passent très bien et avancent. Sans information côté Luis Enrique, mais plutôt en analysant son comportement, ses réponses sur le sujet et en discutant avec quelques personnes qui continuent de le côtoyer, je pense que ce n'est pas si clair et qu'il attend vraiment de savoir comment se finira la saison déjà, et surtout comment le club compte gérer un été qui s'annonce assez chaud. Du Luis Enrique en somme... Il ne s'accroche jamais à son poste » a révélé le journaliste Loïc Tanzi dans une session de question/réponse pour L’Equipe.