Mercato - PSG : «Ce n’est pas si clair» pour l’avenir de Luis Enrique, le coup de froid lâché par un journaliste ?

Au PSG, il y aura un avant et un après Luis Enrique. Le coach espagnol est sous contrat jusqu’en juin 2027, mais le club de la capitale aimerait étendre son engagement au-delà de cette date. Seulement, un certain flou serait en train d’entourer l’avenir du technicien de 55 ans chez les champions d’Europe 2025.
Ce qui est sûr, c’est que Luis Enrique laissera une marque indélébile dans l’histoire du PSG. Le technicien espagnol restera à jamais celui qui a permis au club de la capitale de remporter sa première Ligue des champions. Son contrat expire en juin 2027, et les dirigeants parisiens aimeraient prolonger l’aventure. Seulement, un certain flou serait en train d’entourer l’avenir de l’entraîneur de 55 ans.
«Il ne s'accroche jamais à son poste»
« Le club assure que les discussions se passent très bien et avancent. Sans information côté Luis Enrique, mais plutôt en analysant son comportement, ses réponses sur le sujet et en discutant avec quelques personnes qui continuent de le côtoyer, je pense que ce n'est pas si clair et qu'il attend vraiment de savoir comment se finira la saison déjà, et surtout comment le club compte gérer un été qui s'annonce assez chaud. Du Luis Enrique en somme... Il ne s'accroche jamais à son poste » a révélé le journaliste Loïc Tanzi dans une session de question/réponse pour L’Equipe.
Luis Enrique, avenir incertain au PSG ?
Reste maintenant à voir ce que Luis Enrique décidera de faire de son avenir. Le PSG espère naturellement voir l’ancien du FC Barcelone accepter de prolonger son contrat dans la capitale. Contrairement à la saison dernière, cet exercice 2025-2026 est plus compliqué pour le technicien espagnol. À voir si cela ne jouera pas dans sa décision de rester plus ou moins longtemps chez les Rouge-et-Bleu. Pour le moment, le PSG est assuré de conserver Luis Enrique encore la saison prochaine.