Le PSG «s'est fait taper», la vengeance va être terrible !

Ce mercredi soir, le PSG tentera de relancer sa saison avec la venue de Chelsea au Parc des Princes en huitième de finale aller de la Ligue des champions. L'occasion pour les Parisiens de préparer leur vengeance quelques mois seulement après la finale perdue en Coupe du monde des clubs.

En 2025, le PSG a disputé toutes les rencontres qu'il était possible de jouer, puisque les Parisiens ont atteint la finale de toutes les compétitions dans lesquelles ils étaient engagés. D'ailleurs, à part la Coupe du monde des clubs, les hommes de Luis Enrique les ont toutes remportées. Aux Etats-Unis, le PSG avait effectivement buté sur Chelsea qui s'est imposé largement au terme d'un match houleux (3-0). D'ailleurs, les deux équipes se retrouvent ce mercredi soir à l'occasion du huitième de finale aller de la Ligue des champions. Et pour Benoit Trémoulinas, les Parisiens seront très revanchards.

🚨 Les Parisiens 𝗡'𝗢𝗡𝗧 𝗣𝗔𝗦 𝗢𝗨𝗕𝗟𝗜𝗘́ 𝗟'𝗔𝗧𝗧𝗜𝗧𝗨𝗗𝗘 𝗗𝗘𝗦 𝗝𝗢𝗨𝗘𝗨𝗥𝗦 𝗗𝗘 𝗖𝗛𝗘𝗟𝗦𝗘𝗔 durant la finale de Coupe du monde des club. 😤



Le PSG va se venger de Chelsea ? « C’est vrai que depuis quelques mois le PSG peut commencer à nous faire douter parce qu’on s’attendait à ce que Janvier – Février ça reparte plein fer. Il y a eu ces six premiers mois où il y a eu des blessés, il y a eu ce retour de vacances tardif, une préparation qui n’était pas achevée. On s’est dit qu’en Janvier – Février tout était fait, calé, on y retourne. Puis il y a Ousmane Dembélé qui arrive et qui repart à l’infirmerie. Il y a Doué qui revient et qui repart à l’infirmerie. Il y a aussi des petites polémiques qui se sont créées, la sortie médiatique de Dembélé sur certains joueurs. Malgré tout, avec tout ce qu’ils nous ont fait vivre la saison dernière, je pense que Luis Enrique va réussir à rentrer dans les têtes des joueurs et ils vont se sublimer tout simplement face à Chelsea. Sur des matchs comme ça de Champions League face à Chelsea, l’adrénaline fait que… », confie-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg avant de poursuivre.