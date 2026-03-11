Kylian Mbappé en couple avec une célébrité : Tout était prévu depuis le PSG ?

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’espace de sept années, Kylian Mbappé était l’étoile montante du football français à Paris jusqu’à devenir l’attaquant star du PSG avec le titre honorifique de buteur le plus prolifique de l’histoire du club. Pendant son passage remarqué au Paris Saint-Germain, Mbappé pourrait avoir bâti les fondations de sa relation amoureuse actuelle qu’il vit à Madrid. Explications.

«On se disait quand même que c'est l’enfer en fait ce qu'il subit avec les paparazzis notamment»

Une histoire d’amour qui fait énormément parler jusqu’à la conférence de presse de Pep Guardiola avant la visite de son Manchester City au Santiago Bernabeu ce mercredi soir pour le cadre du 1/8ème de finale aller de Ligue des champions contre le Real Madrid. « J’ai vu qu’il n’était pas seul ». Sur le plateau du Canal Champions Club, la nouvelle relation de Kylian Mbappé avec Ester Exposito a été un bref sujet de discussion entre Hervé Mathoux et les chroniqueurs.

« On se disait quand même que c'est l’enfer en fait ce qu'il subit avec les paparazzis notamment », a lancé le présentateur de l’émission de Canal+ avant que le journaliste Bertrand Latour affirme ne pas le plaindre bien que ce ne doit pas être facile d’être constamment épié. « C’est vrai que je voyais sur les réseaux sociaux que même quand il arrive dans un vol qui était plutôt un vol privé, des caméras de très loin le filmaient à des heures pas possible de la nuit avec donc sa nouvelle copine. On se dit que ça ne s’arrête jamais. Après, on ne va plaindre un mec qui prend 5 millions par mois. C’est la contrepartie. Il n’est pas devenu Mbappé par accident. Mais c’est vrai que la conséquence est notable, partout où vous êtes, partout où vous allez sur la planète, il y a toujours des caméras pour le filmer. C’est vrai que ce n’est pas agréable ».