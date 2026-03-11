Kylian Mbappé : Son record qui tient depuis des années bientôt battu par un phénomène ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Avant de briller au Real Madrid, c’est au PSG et à l’AS Monaco que Kylian Mbappé a bâti sa réputation de buteur hors pair. L’année de sa majorité, l’attaquant français se révélait aux yeux de l’Europe en se montrant particulièrement décisif en Ligue des champions, établissant un record qui pourrait être bientôt obsolète…

Du haut de ses 27 ans, Kylian Mbappé semble être, à l’instar d’Erling Braut Haaland, dans les bons temps de passage afin de titiller les bilans de Lionel Messi et de M. Ligue des champions qu’est Cristiano Ronaldo. L’Argentin est parvenu à marquer à 129 reprises lorsque la star portugaise passée par le Real Madrid notamment a fait trembler les filets 141 fois. Kylian Mbappé compte 68 buts et Erling Haaland 56 pour le moment. Un tel bilan pour Mbappé qui est notamment dû à une précocité dans le graal de la compétition européenne des clubs.

Seul Kylian Mbappé (10) a inscrit plus de buts que Lamine Yamal (9) avant l'âge de 19 ans dans l'histoire de la @ChampionsLeague. #NEWFCB — Stats Foot (@Statsdufoot) March 10, 2026

Kylian Mbappé, 10 buts à 18 ans et 350 jours en Ligue des champions Une éclosion qui avait fait tourner bien des têtes sur le continent européen. Au cours de l’épopée de l’AS Monaco jusqu’aux portes de la finale de la Ligue des champions en 2016/2017, un jeune Kylian Mbappé âgé de 18 ans avait inscrit six buts pendant la compétition en seulement neuf matchs disputés avec l’ASM. Rien que ça. Dans la foulée de son transfert au PSG, les mois suivants cette opération, Mbappé avait inscrit quatre autres buts en C1 pendant la phase de poules faisant grimper son total à 10 buts avant son 19ème anniversaire, plus précisément à 18 ans et 350 jours.