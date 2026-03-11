Kylian Mbappé : Son record qui tient depuis des années bientôt battu par un phénomène ?

Avant de briller au Real Madrid, c’est au PSG et à l’AS Monaco que Kylian Mbappé a bâti sa réputation de buteur hors pair. L’année de sa majorité, l’attaquant français se révélait aux yeux de l’Europe en se montrant particulièrement décisif en Ligue des champions, établissant un record qui pourrait être bientôt obsolète…
Du haut de ses 27 ans, Kylian Mbappé semble être, à l’instar d’Erling Braut Haaland, dans les bons temps de passage afin de titiller les bilans de Lionel Messi et de M. Ligue des champions qu’est Cristiano Ronaldo. L’Argentin est parvenu à marquer à 129 reprises lorsque la star portugaise passée par le Real Madrid notamment a fait trembler les filets 141 fois. Kylian Mbappé compte 68 buts et Erling Haaland 56 pour le moment. Un tel bilan pour Mbappé qui est notamment dû à une précocité dans le graal de la compétition européenne des clubs.
Kylian Mbappé, 10 buts à 18 ans et 350 jours en Ligue des champions
Une éclosion qui avait fait tourner bien des têtes sur le continent européen. Au cours de l’épopée de l’AS Monaco jusqu’aux portes de la finale de la Ligue des champions en 2016/2017, un jeune Kylian Mbappé âgé de 18 ans avait inscrit six buts pendant la compétition en seulement neuf matchs disputés avec l’ASM. Rien que ça. Dans la foulée de son transfert au PSG, les mois suivants cette opération, Mbappé avait inscrit quatre autres buts en C1 pendant la phase de poules faisant grimper son total à 10 buts avant son 19ème anniversaire, plus précisément à 18 ans et 350 jours.
Lamine Yamal à un but de faire mieux que Kylian Mbappé et d’établir un nouveau record.
Mardi soir, le FC Barcelone s’était rendu à Newcastle pour disputer le 1/8ème de finale aller de la Ligue des champions (1-1). Sur penalty, Lamine Yamal a trouvé le chemin des filets pour la 9ème fois de sa carrière en C1 avec le Barça, à 18 ans et 240 jours. Et alors que la seconde manche de cette confrontation aura lieu mercredi prochain au Camp Nou, le numéro 10 du club culé pourrait devenir le joueur le plus rapide de l’histoire en inscrivant un nouveau but sous les couleurs du Barça et détrônait un record de précocité qui appartenait à Kylian Mbappé depuis décembre 2017.