Kylian Mbappé avec Ester Exposito : La virée à Paris qui fait réagir Pep Guardiola

Axel Cornic

Parti au Real Madrid à la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain en juin 2024, Kylian Mbappé a fait un petit détour par la capitale française récemment. Et il n’était pas seul, puisque certains l’ont aperçu aux côtés de l’actrice espagnole Ester Exposito, avec qui l’attaquant français entretiendrait vraisemblablement une relation.

Quand on est Kylian Mbappé, on ne peut pas se balader comme on le souhaite. Chaque fait et geste de l’international français est scruté de près et suscite souvent des polémiques, comme cela a d’ailleurs été le cas tout récemment. Blessé et donc indisponible pour le Real Madrid, il a en effet été aperçu du côté de Paris.

Mercato - Real Madrid : Kylian Mbappé choisit son transfert, «j'ai été surpris»... https://t.co/tdA2S1dbBx — le10sport (@le10sport) March 10, 2026

Mbappé n’était pas tout seul à Paris Et en très bonne compagnie, puisque plusieurs images le montrent en compagne de Ester Exposito, actrice et mannequin espagnole notamment connue pour son rôle la série Elite diffusée sur Netlix. A noter que ce n’est pas la première fois qu’on les voit ensemble, mais pour le moment aucune des deux personnes concernées n’a encore officialisé une quelconque relation. Toutefois, ça ne semble pas vraiment être apprécié de l’autre côté des Pyrénées, puisque Kylian Mbappé était surtout censé consulter des spécialistes à Paris pour son genou, qui le fait actuellement souffrir et l’empêche de jouer.