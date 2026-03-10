Longoria réapparait après son départ de l’OM : Son nouveau projet avec un grand nom du football

Si son départ n’a pas encore été officiellement annoncé par le club, Pablo Longoria n’est plus à la tête de l’OM et a été remplacé par Alban Juster, en attendant l’arrivée d’un nouveau président. Plutôt discret depuis les événements des dernières semaines, l’Espagnol est réapparu dans un nouveau projet, en compagnie d’un nom bien connu.
Au début du mois de mars, l’OM annonçait la nomination de son nouveau « président du directoire » en la personne d’Alban Juster. Une solution intérimaire avant l’arrivée d’un nouveau président afin de remplacer Pablo Longoria. Si Medhi Benatia, qui avait annoncé avoir posé sa démission, a accepté de rester jusqu’à la fin de la saison avec des fonctions élargie, le dirigeant espagnol avait été relégué au second plan, dans un rôle uniquement institutionnel, avant de finalement décider de s’en aller.
Pablo Longoria rejoint le CSBT avec Manuel Neuer
Un départ qui n’a pas encore été annoncé officiellement, mais Pablo Longoria n’est plus à la tête de l’OM dorénavant et se fait discret depuis les événements des dernières semaines. Il est réapparu récemment, sur LinkedIn, où le Center for Sports Business Tegernsee (CSBT) a annoncé qu’il avait intégré son conseil d’administration. Lancé samedi dernier dans la rubrique « Sports Business Highlights » du Financial Times, le CSBT ambitionne de professionnaliser la gouvernance et le financement du sport européen. Un projet co-initié par la star du Bayern Munich, Manuel Neuer.
« Je suis très heureux de participer à cette initiative »
« Je suis très heureux de participer à cette initiative. Le sport européen regorge de talents et de passion, mais pour rester compétitif à l'échelle mondiale, nous devons continuer à améliorer la gouvernance, le financement et la structure des clubs. Il est extrêmement précieux de créer des espaces où les acteurs du sport, de la finance, des médias et du monde universitaire peuvent échanger ouvertement leurs idées. Je me réjouis à l'avance des discussions et de pouvoir contribuer à l'élaboration de modèles plus solides et plus durables pour le sport européen », a réagi Pablo Longoria dans un commentaire publié sur LinkedIn.