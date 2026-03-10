Mercato - PSG : Recruté plusieurs millions d’euros, «il est bon pour les U18» 

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Peu actif lors des deux dernières fenêtres de transfert, le PSG a malgré tout injecter un peu de sang neuf dans l’effectif de Luis Enrique. Des recrues qui sont toutefois loin de faire l’unanimité jusqu’à présent. Un nouveau joueur du PSG a d’ailleurs été jugé tout simplement pas au niveau pour pouvoir performer au plus haut niveau.

L’été dernier, ce sont 3 nouveaux joueurs qui ont rejoint le PSG : Lucas Chevalier, Illia Zabarnyi ainsi que Renato Marin. Lors du mercato hivernal, le club de la capitale a apporté une recrue à Luis Enrique, ayant déboursé 8M€ pour acheter Dro Fernandez au FC Barcelone. Le fait est que jusqu’à présent, ces recrues sont loin d’avoir changé le visage du PSG. Les critiques ont d’ailleurs été nombreuses à l’encontre de certaines d’entre elles et voilà que Jérôme Rothen vient notamment d’en rajouter une couche.

« Je ne vais pas lui tomber dessus, mais… » Au micro de RMC, l’ancien joueur du PSG s’est notamment lâché sur le niveau de Dro Fernandez. C’est ainsi que Jérôme Rothen a notamment balancé à propos du jeune milieu de terrain de 18 ans : « On l’a vu contre Monaco, il y a des joueurs qui ne sont pas au niveau. Dro Fernandez, je veux bien, je ne vais pas lui tomber dessus, mais Dro Fernandez, il est bon pour les U18 pour l’instant. Il ne peut pas jouer contre Monaco. Il parait que c’est une pépite ? La pépite, elle aura le temps de venir, mais là, tu ne peux pas gagner comme ça avec des joueurs comme ça ».