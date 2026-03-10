PSG : Luis Enrique «n’y arrive pas», l’échec annoncé sur RMC !

Axel Cornic

Après avoir chuté à domicile contre l’AS Monaco lors de la dernière journée de Ligue 1 (1-3), le Paris Saint-Germain est sous pression. Car ce mercredi, c’est Chelsea qui va débarquer au Parc des Princes pour le huitième de finale aller de Ligue des Champions et tous le monde se demande si Luis Enrique saura trouver la solution pour relancer son équipe.

C’est le moment de vérité. Après avoir alterné le bon et le mauvais depuis le début de la saison, le PSG rentre dans la dernière ligne droite de la Ligue des Champions. Et la saison dernière, c’est justement là que Luis Enrique avait réussi à tirer le meilleur de ses joueurs. Mais peut-il vraiment réitérer cet exploit ?

Mercato - PSG : Le transfert à 45M€ qui choque Pierre Ménès ! https://t.co/bRgoZi5wGV — le10sport (@le10sport) March 10, 2026

« Luis Enrique a la pression » Car la situation est bien différente et même les leaders sont très loin du niveau qu était le leur il y a un an. Et certains avouent que Luis Enrique n’est pas dans une position favorable au PSG. « Luis Enrique a la pression. Le contenu des matchs est tellement faible que tu fais du souci. Le niveau général a baissé, tous les joueurs sont moins bons et il doit essayer de chercher des solutions qu’il n’arrive pas à trouver » a expliqué l’ancien rugbyman Vincent Moscato, sur RMC.