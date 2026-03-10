Zinedine Zidane «avait peur et un peu honte» : Le coupable raconte tout après ce moment insolite

D’un tempérament plutôt discret et réservé, Zinedine Zidane avait été mis un peu dans l’embarras par l’un de ses anciens coéquipiers en équipe de France, avec lequel il a remporté la Coupe du monde 1998 et l’Euro 2000. Un moment insolite que le principal intéressé avait raconté dans une interview.
Champion du monde en 1998 et d’Europe en 2000 avec l’équipe de France, Vincent Candela mettait un terme à sa carrière en 2007. Deux ans plus tard, le 5 juin 2009, l’ancien latéral gauche organisait son jubilé à Rome, lui qui a porté les couleurs de la Louve entre 1997 et 2005, club avec lequel il a été sacré champion d’Italie en 2001
« J'ai voulu mettre toute ma vie dans un seul match »
« J'ai voulu mettre toute ma vie dans un seul match. J'ai appelé les joueurs de la Roma championne d'Italie en 2001 et ceux de l'équipe de France championne du monde en 1998. J'ai tout fait tout seul, c'était une folie », racontait Vincent Candela dans un entretien accordé à la FIFA en 2022. Zinedine Zidane était notamment présent, qu’il a fait entrer sur la pelouse dans un quadrige romain, avec Francesco Totti, mais le premier nommé n'était pas très à l'aise à cette idée, même s'il a finalement accepté de le faire.
« Zidane ne voulait pas sortir du quadrige »
« Totti et Zidane ont fait leur entrée sur le terrain en quadrige romain, comme des empereurs romains. Il y avait une cohorte de gladiateurs au centre du terrain. Zidane ne voulait pas sortir du quadrige, il avait peur et un peu honte, alors je lui ai dit : "Zizou, l'amitié, c'est aussi cela". Totti, lui, l'a fait sans aucun problème, il fait les choses plus naturellement. Ç'a été une soirée merveilleuse, avec des dizaines de milliers tifosi venus assister à un match amical en mon honneur », ajoutait Vincent Candela.