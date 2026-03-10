F1 : Zidane a «beaucoup d’admiration» pour ce pilote... et c’est réciproque !

Le Formule 1 est un sport qui gagne de plus en plus en popularité avec notamment le film F1 sorti l’année dernière avec Brad Pitt et la série documentaire Netflix : Drive to survive en immersion dans le paddock à chaque saison de F1. Mais cette fièvre de la course automobile a cependant frappée Zinedine Zidane bien avant ces programmes comme révélé il y a quelques semaines pour L’Equipe. Zidane a déclaré sa flamme à un pilote de F1, ce dernier lui a répondu.
Une icône du sport français. Zinedine Zidane dépasse tout bonnement les frontières du football. Lui qui est entré dans l’histoire en 1998 en inscrivant un doublé de la tête en finale de Coupe du monde contre le Brésil (3-0), Zizou a fait partie d’une des plus belles générations des Bleus avec notamment un sacre à l’Euro 2000. Reconverti entraîneur à succès avec le Real Madrid, Zidane est attendu pour prendre la suite de Didier Deschamps après le Mondial 2026 et diverses stars parlent déjà de son éventuelle nomination. En parallèle, bien qu’il n’ait aucune histoire olympique, il a porté la flamme pendant la cérémonie d’ouverture des JO de Paris 2024 qu’il a passé à Rafael Nadal.
«J'ai beaucoup d'admiration en général pour tous les pilotes comme Pierre Gasly ou Esteban Ocon que j'ai rencontrés avec Alpine»
Zinedine Zidane est ambassadeur d’Alpine depuis le mois de février 2023. L’occasion pour lui d’être impliqué dans l’écurie de Formule 1 française et d’avoir pu notamment se rapprocher de deux pilotes tricolores : Esteban Ocon ainsi que Pierre Gasly. Deux sportifs qu’il admire, lui qui est un grand fan d’automobile. « Pour moi, il y avait Ayrton Senna, bien sûr, mais j'ai beaucoup d'admiration en général pour tous les pilotes comme Pierre Gasly ou Esteban Ocon que j'ai rencontrés avec Alpine. Sur cette photo, c'est à Madrid. C'est dur d'avoir un baquet en Formule 1. Il y a beaucoup de pilotes. C'est compliqué. J'aime le sport automobile, au-delà de la F1. C'est comme quand je donne le départ des 24 Heures du Mans. J'ai envie de découvrir ces univers. Par curiosité mais aussi parce que ça me fait rêver », confiait Zinedine Zidane en février dernier à l’occasion des 80 ans du journal L’Équipe.
«L’évident, notre GOAT français Zinedine Zidane»
Cette semaine, dans le cadre du lancement de la nouvelle saison de Formule 1 avec un premier Grand Prix qui s’est déroulé en Australie le 8 mars, Pierre Gasly a profité d’une interrogation qui lui a été posée par un internaute dans le cadre de La Boîte à Questions de Canal+ lundi soir afin de rendre la pareille à son idole de jeunesse : Zinedine Zidane. « Le sportif que tu admires depuis ton enfance ? Michael Jordan a toujours été une grande inspiration depuis tout petit. L’évident, notre GOAT français Zinedine Zidane. Et dans le monde du sport automobile : Ayrton Senna, Alain Prost qui sont deux légendes de notre sport ».