F1 : Zidane a «beaucoup d’admiration» pour ce pilote... et c’est réciproque !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Formule 1 est un sport qui gagne de plus en plus en popularité avec notamment le film F1 sorti l’année dernière avec Brad Pitt et la série documentaire Netflix : Drive to survive en immersion dans le paddock à chaque saison de F1. Mais cette fièvre de la course automobile a cependant frappée Zinedine Zidane bien avant ces programmes comme révélé il y a quelques semaines pour L’Equipe. Zidane a déclaré sa flamme à un pilote de F1, ce dernier lui a répondu.

Une icône du sport français. Zinedine Zidane dépasse tout bonnement les frontières du football. Lui qui est entré dans l’histoire en 1998 en inscrivant un doublé de la tête en finale de Coupe du monde contre le Brésil (3-0), Zizou a fait partie d’une des plus belles générations des Bleus avec notamment un sacre à l’Euro 2000. Reconverti entraîneur à succès avec le Real Madrid, Zidane est attendu pour prendre la suite de Didier Deschamps après le Mondial 2026 et diverses stars parlent déjà de son éventuelle nomination. En parallèle, bien qu’il n’ait aucune histoire olympique, il a porté la flamme pendant la cérémonie d’ouverture des JO de Paris 2024 qu’il a passé à Rafael Nadal.

Le retour du GP de France sur le calendrier F1 ? Le rêve de @pierreGASLY 🏁 pic.twitter.com/YGQ8LV6074 — La Boîte A Questions (@BAQcanal) March 9, 2026

«J'ai beaucoup d'admiration en général pour tous les pilotes comme Pierre Gasly ou Esteban Ocon que j'ai rencontrés avec Alpine» Zinedine Zidane est ambassadeur d’Alpine depuis le mois de février 2023. L’occasion pour lui d’être impliqué dans l’écurie de Formule 1 française et d’avoir pu notamment se rapprocher de deux pilotes tricolores : Esteban Ocon ainsi que Pierre Gasly. Deux sportifs qu’il admire, lui qui est un grand fan d’automobile. « Pour moi, il y avait Ayrton Senna, bien sûr, mais j'ai beaucoup d'admiration en général pour tous les pilotes comme Pierre Gasly ou Esteban Ocon que j'ai rencontrés avec Alpine. Sur cette photo, c'est à Madrid. C'est dur d'avoir un baquet en Formule 1. Il y a beaucoup de pilotes. C'est compliqué. J'aime le sport automobile, au-delà de la F1. C'est comme quand je donne le départ des 24 Heures du Mans. J'ai envie de découvrir ces univers. Par curiosité mais aussi parce que ça me fait rêver », confiait Zinedine Zidane en février dernier à l’occasion des 80 ans du journal L’Équipe.