Mercato : Zinedine Zidane a déjà un plan après l’équipe de France ?

Sans poste depuis 2021 et son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane tient en haleine tout le monde concernant la suite de sa carrière. Elle a des grandes chances de passer par l’équipe de France, puisqu'après quatorze années Didier Deschamps va laisser sa place de sélectionneur après la prochaine Coupe du monde et son ancien coéquipier est annoncé comme le grand favori pour lui succéder.

Il a déjà raté l’occasion en 2022, mais cette fois ça devrait passer. Sauf catastrophe, Zinedine Zidane devrait devenir le nouveau sélectionneur de l’équipe de France en juillet prochain, à la place de Didier Deschamps. Tout semble être prêt, mais il faudra avoir encore un peu de patience avant l’annonce officielle...

Zidane en équipe de France Interrogé plusieurs fois sur Zidane, le président de la Fédération française de football a en effet expliqué qu’il ne souhaitait faire aucune annonce, pour ne pas gêner l’équipe de France et Deschamps. « C'est simplement un respect par rapport à l'équipe en place, Didier et son staff sont là depuis maintenant quatorze ans » a expliqué Philippe Diallo, en novembre dernier. « Je ne veux pas introduire d'éléments qui pourraient perturber la préparation de l'équipe de France ».