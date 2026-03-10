Lucas Chevalier : Son remplaçant est trouvé ? Ce n'est pas Safonov au PSG, et ça va vous surprendre !

Axel Cornic

Recruté pour remplacer Gianuigi Donnarumma, poussé vers la sortie à un an de la fin de son contrat, Lucas Chevalier n’a pas convaincu Luis Enrique. Après l’avoir longtemps gardé titulaire, le coach du Paris Saint-Germain a commencé à se passer des services du gardien de but au profit de Matveï Safonov. Et ce n’est que le début, puisqu’un autre joueur pourrait lui passer devant en équipe de France.

C’était un choix risqué. Seulement quelques semaines après avoir remporté la Ligue des Champions, le PSG a décidé de se séparer de l’un des héros de cette épopée en poussant Gianluigi Donnarumma vers la sortie. Pour le remplacer, c’est Lucas Chevalier qui a débarqué du LOSC dans un transfert à 50M€, mais le moins que l’on puisse dire c’est qu’il n’a pas vraiment répondu aux attentes pour le moment.

Une star du PSG sanctionnée : Le scénario (impensable) annoncé dans l’After Foot https://t.co/ISH4Ud5DeH — le10sport (@le10sport) March 9, 2026

Ce n’était pas ce qui était prévu pour Chevalier L’international français a en effet perdu sa place de titulaire, puisque depuis plusieurs matchs déjà Luis Enrique a décidé de le placer sur le banc pour faire confiance à Matveï Safonov. Une situation qui inquiète, surtout à quelques mois de la Coupe du monde 2026. Car Didier Deschamps pourrait bien décider de se passer des services de Lucas Chevalier en équipe de France, surtout que d’autres candidats semblent afficher un bien meilleur visage en Ligue 1... comme à l’étranger.