Une star du PSG remplacée par ce joueur du RC Lens : Cela peut-il (vraiment) arriver ?

Cette saison, le PSG se montre en difficulté. Éliminés de la Coupe de France, menacés en Ligue des champions et concurrencés en Ligue 1 par le RC Lens, les hommes de Luis Enrique peinent à se montrer convaincants, y compris les grands noms de l’équipe. Daniel Riolo s’est d’ailleurs interrogé sur l’un d’eux à quelques mois du Mondial.

Qui du Paris Saint-Germain ou du RC Lens va décrocher le Graal national ? Contre toute attente, les hommes de Franck Haise sont à la lutte avec le club champion d’Europe en titre cette saison en Ligue 1. Après la 25e journée, les Sang et Or ne sont qu’à un point des Parisiens, une lutte qui pourrait prendre un tournant décisif le 11 avril prochain, avec la rencontre opposant les deux équipes au Stade Bollaert-Delelis. Florian Thauvin est l’un des grands artisans de cette saison XXL du RC Lens, de quoi lui permettre de convaincre Didier Deschamps de l’emmener avec lui à la Coupe du monde ?

Riolo s’interroge pour Doué et Thauvin Pour Daniel Riolo, Florian Thauvin aurait sa place dans la liste de Didier Deschamps, dressant même un parallèle avec une star du PSG, loin de son meilleur niveau ces derniers mois. « Il y a un mec qui n’est pas installé en équipe de France, mais qui semble avoir un ticket assuré, c’est Désiré Doué. Il fait six mois extraordinaires l’année dernière comme toute l’équipe, cette année c’est largement en-dessous », a noté le journaliste de RMC dans l’After Foot.