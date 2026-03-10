Mercato : Un «joueur de niveau mondial» veut signer au PSG, Luis Enrique a joué un rôle déterminant !

Axel Cornic

La saison 2024/2025 restera à jamais dans l’histoire du Paris Saint-Germain, avec notamment une première victoire en Ligue des Champions. Mais la belle histoire n’avait pas vraiment bien débuté, puisque Luis Enrique était encore très critiqué seulement quelques mois avant, avec un joueur qui a finalement tout changé.

En général, on dit que le mercato de janvier ne donne jamais les meilleures recrues. Pourtant, le PSG a justement bouclé l’une de ses meilleures recrues lors de la période transfert hivernale. Il s’agit évidemment de Khvicha Kvaratskhelia, arrivé en provenance du Napoli pour un montant de 80M€ et rapidement devenu un incontournable de Luis Enrique.

Une star du PSG sanctionnée : Le scénario (impensable) annoncé dans l’After Foot https://t.co/ISH4Ud5DeH — le10sport (@le10sport) March 9, 2026

« C’est là que j’ai vraiment compris que j’étais devenu un joueur de niveau mondial » Dans l’édition du Parisien en kiosque ce mardi, l’international géorgien a livré un long entretien dans lequel il revient notamment sur cette signature au PSG. « Quand on vient d’un petit pays comme le mien, jouer dans l’une des plus grandes équipes du monde, bien sûr que c’est un rêve ! Arriver à Naples, c’était déjà quelque chose de très important pour moi. J’étais très fier d’avoir réussi ça. Mais c’est quand le PSG m’a contacté que j’ai vraiment compris que j’étais devenu un joueur de niveau mondial » a confié Khvicha Kvaratskhelia.