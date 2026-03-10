Antoine Dupont méconaissable : «Il m'a fait un peu pitié»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Contre l'Ecosse samedi, Antoine Dupont a livré l'une des pires performances sous le maillot du XV de France. Un prestation très largement commentée ces dernières heures et qui ne manque pas de faire parler alors que les Bleus ont laissé échapper le Grand Chelem en Ecosse.

Le XV de France semblait inarrêtable dans ce Tournoi des VI Nations et rien ne semblait en mesure d'empêcher les Bleus de réaliser le Grand Chelem. Mais l'Ecosse en a décidé autrement puisque les tricolores ont sombré à Murrayfield (40-50). Une rencontre marquée par la prestation plus que décevant d'Antoine Dupont. Le capitaine des Bleus était pourtant très en vue depuis son retour avec les Bleus et son association avec Matthieu Jalibert faisait saliver tous les fans de rugby. Mais face aux Ecossais, Antoine Dupont a déjoué, offrant même deux essais aux Ecossais de manière totalement inattendue. De quoi inquiéter le journaliste d'Eurosport Simon Farvacque qui a même eu un peu pitié du demi-de-mêlée français.

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 LE NOUVEL ESSAI ÉCOSSAIS 🤯



Doublé pour Kyle Steyn et l’Écosse prend le large !



➡️ Suivez le match en direct sur TF1 📺#GreatnessM6N #Since1883 #ECOFRA pic.twitter.com/UpdgXQ1rt8 — Six Nations (FR) (@SixNations_FR) March 7, 2026

«Il m'a fait un peu pitié» « Il m'a fait un peu pitié. Il a un match bien en-deçà de ses standards, notamment cette action avec la passe interceptée. C'est l'essai du break parce que là ça fait très mal pour les Français. Dupont est trop lent sur cette transmission, il s'est fait gêner par son vis-à-vis et comme il lui a touché le bras au moment de la passe, elle n'était plus assez puissante. Ce sont des gestes rares de sa part et c'est en ça qu'il a un peu incarné l'échec français qui était globalement collectif », confie-t-il dans une vidéo sur Eurosport.