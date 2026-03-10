Mercato - OM : Un Ballon d’Or annonce la couleur aux Marseillais, «s’ils m’appellent…»

Amadou Diawara

Passé par l'ASSE et de la Juventus, cet ancien Ballon d'Or a été interrogé sur la possibilité de rejoindre l'OM à l'avenir. Et il a clairement fait savoir qu'il ne comptait pas s'engager en faveur du club marseillais. De mauvaise augure pour l'OM. Michel Platini ayant présidé l'UEFA et ayant fait le plus grand bonheur de l'équipe de France.

Ces dernières semaines, l'organigramme de l'OM a changé de visages. Dans un premier temps, le club olympien a changé d'entraineur. En effet, l'OM a annoncé le départ de Roberto De Zerbi le 10 février. « L’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi, entraîneur de l’équipe première, annoncent la fin de leur collaboration d'un commun accord. À la suite d’une concertation réunissant l’ensemble des parties prenantes de la direction du club – propriétaire, président, directeur du football et entraîneur – il a été décidé d’opter pour un changement à la tête de l’équipe première. Une décision collective, difficile, prise au terme d’une réflexion approfondie dans l’intérêt du club pour répondre aux enjeux sportifs de cette fin de saison », peut-on lire sur le site officiel de l'OM. Et huit jours plus tard, Habib Beye a pris sa place sur le banc marseillais. « L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la signature au poste d’entraîneur de l’équipe professionnelle d’Habib Beye », a communiqué le club de Frank McCourt.

«Pas loin d'en venir aux mains» : Une bagarre évitée de justesse avec le président de l'OM https://t.co/QC4wq22WXj — le10sport (@le10sport) March 10, 2026

OM : Michel Platini dit non Après avoir annoncé sa démission, Medhi Benatia reste finalement à l'OM. Et c'est plutôt Pablo Longoria qui a laissé sa place à Alban Juster. « L’Olympique de Marseille annonce la nomination d’Alban Juster en qualité de Président du Directoire », a écrit l'OM sur son site officiel le 28 février. Si le club olympien est en pleine révolution, il sait déjà qu'il ne recrutera pas Michel Platini.