Mercato - PSG : «Un échec total» dans le recrutement dénoncé sur La Chaîne L’Equipe !

Entre l’été dernier et cet hiver, le PSG s’est montré peu actif sur le mercato. Le club de la capitale ne s’est contenté que de quatre arrivées. Et à l’approche du choc aller face à Chelsea en Ligue des champions, la situation commence à inquiéter dans la capitale. Un échec total dans le recrutement a notamment été dénoncé sur La Chaîne L’Equipe.

Ces derniers mois, le PSG s’est montré plutôt discret sur le mercato. Afin de ne pas déstabiliser le groupe de Luis Enrique, le club de la capitale ne s’est contenté que de quatre arrivées entre l’été dernier et cet hiver : Lucas Chevalier, Illya Zabarnyi, Renato Marin et Dro Fernandez. Les deux premiers n’ont toutefois pas convaincu jusqu’à présent. Le portier français a perdu sa place dans les buts parisiens au profit de Matvey Safonov et le défenseur central ukrainien s’est montré peu rassurant dans l’axe. Sur La Chaîne L’Equipe, on s’est d’ailleurs permis de pointer du doigt un gros raté dans le recrutement.

«Cette défense est méconnaissable» « En me souvenant du PSG de la saison passée, ils ne prenaient pas de buts. Brest tu n’en prends pas, Liverpool tu n’en prends qu’un en 4h de jeu avec la prolongation, en finale tu n’en prends pas... Tout par de là. Une équipe européenne qui se construit sans une bonne défense, ça n’existe pas. J’ai vu Paris contre Monaco aussi bien à l’aller qu’au retour, en championnat... Cette défense est méconnaissable » a d’abord expliqué Régis Testelin dans L’Equipe du Soir.