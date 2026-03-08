Mercato - PSG : «Un joueur de classe mondiale» va signer pour remplacer Chevalier ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté pour 50M€ bonus compris, Lucas Chevalier a perdu sa place de titulaire dans les buts du PSG au profit de Matvey Safonov. Une situation qui pousse le club de la capitale à se mettre en quête d'un nouveau gardien de but. Et une piste séduisante aurait été activée.

Bien décidé à changer de gardien de but l'été dernier, le PSG avait décidé de miser sur Lucas Chevalier, recruté en provenance du LOSC pour plus de 50M€, bonus compris. Cependant, le portier français n'a pas réussi à s'imposer et a même perdu sa place au profit de Matvey Safonov, titulaire depuis la fin de l'année 2025. Cependant, la situation pourrait encore évoluer l'été prochain sur le mercato.

🚨🚨 𝗟𝗨𝗖𝗔𝗦 𝗖𝗛𝗘𝗩𝗔𝗟𝗜𝗘𝗥 🇫🇷 𝗡𝗘 𝗗𝗘𝗩𝗥𝗔𝗜𝗧 𝗣𝗔𝗦 𝗘̂𝗧𝗥𝗘 𝗦𝗘́𝗟𝗘𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡𝗡𝗘́ 𝗔𝗩𝗘𝗖 𝗟𝗘𝗦 𝗕𝗟𝗘𝗨𝗦 🇫🇷 𝗟𝗢𝗥𝗦 𝗗𝗨 𝗣𝗥𝗢𝗖𝗛𝗔𝗜𝗡 𝗥𝗔𝗦𝗦𝗘𝗠𝗕𝗟𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧. ❌



À 3 mois du début de la Coupe du Monde. 🥶



🗞️ @le_Parisien pic.twitter.com/XaAJmoUpNY — Actu Foot (@ActuFoot_) March 3, 2026

Mile Svilar suivi pour remplacer Lucas Chevalier ? En effet, bien que Matvey Safonov donne satisfaction depuis qu'il a pris la place dans les buts du PSG, le club de la capitale pourrait bien chercher à recruter un nouveau gardien de but. C'est ainsi que selon les informations de Calciomercato, le club de la capitale s'intéresserait à Mile Svilar. Titulaire dans les buts de l'AS Roma où il est sous contrat jusqu'en 2030, le portier belge réalise une excellente saison qui a tapé dans l'œil des décideurs parisiens.