Mercato - PSG : «Un joueur de classe mondiale» va signer pour remplacer Chevalier ?

Recruté pour 50M€ bonus compris, Lucas Chevalier a perdu sa place de titulaire dans les buts du PSG au profit de Matvey Safonov. Une situation qui pousse le club de la capitale à se mettre en quête d'un nouveau gardien de but. Et une piste séduisante aurait été activée.
Bien décidé à changer de gardien de but l'été dernier, le PSG avait décidé de miser sur Lucas Chevalier, recruté en provenance du LOSC pour plus de 50M€, bonus compris. Cependant, le portier français n'a pas réussi à s'imposer et a même perdu sa place au profit de Matvey Safonov, titulaire depuis la fin de l'année 2025. Cependant, la situation pourrait encore évoluer l'été prochain sur le mercato.
Mile Svilar suivi pour remplacer Lucas Chevalier ?
En effet, bien que Matvey Safonov donne satisfaction depuis qu'il a pris la place dans les buts du PSG, le club de la capitale pourrait bien chercher à recruter un nouveau gardien de but. C'est ainsi que selon les informations de Calciomercato, le club de la capitale s'intéresserait à Mile Svilar. Titulaire dans les buts de l'AS Roma où il est sous contrat jusqu'en 2030, le portier belge réalise une excellente saison qui a tapé dans l'œil des décideurs parisiens.
«C'est un joueur de classe mondiale, comme Maignan»
Une information qui ne devrait pas surprendre Gianluigi Buffon. Le légendaire portier italien a récemment encensé Mile Svilar. « Je suis fou de Gasperini. Je ne pensais pas qu'il puisse amener l'équipe à ce niveau en si peu de temps. Contre la Juventus, quel que soit le résultat final, ils ont joué comme une équipe ambitieuse, une équipe de Ligue des Champions. Svilar est parmi les meilleurs en termes de régularité ; c'est un joueur de classe mondiale, comme Maignan. Un gardien peut faire basculer le sort d'une équipe », a-t-il confié auprès d'Il Messaggero.