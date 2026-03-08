Mercato - PSG : Un attaquant s'en va, l'entraîneur finit en larmes

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Certains joueurs ont laissé de très bons souvenirs au PSG, au point que leurs départs aient attristé le staff en place. C'est le ca pour l'un des anciens chouchous du Parc des Princes qui révèle que lorsqu'il a annonce qu'il partait, son entraîneur en a pleuré.

Très en vue en Ligue 2 lorsqu'il évoluait au Havre, Guillaume Hoarau avait tapé dans l'œil du PSG qui avait bouclé son transfert en janvier 2008 avant de le prêter au club normand pour la fin de la saison. L'attaquant français a donc débarqué à Paris l'été suivant. Et bien qu'il soit rapidement devenu un joueur important au PSG, l'arrivée du Qatar en 2011 a tout changé. Dans l'ombre de Zlatan Ibrahimovic, Guillaume Hoarau rejoint alors la Chine en janvier 2013. Et son départ a fait pleurer Carlo Ancelotti.

Hoarau a fait pleurer Ancelotti « Carlo Ancelotti a pleuré quand je suis parti, il y avait de l'émotion. Je l'ai vu gueuler sur Ibra, il n'a dénigré personne : "J'aurais aimé te faire jouer plus, mais tu vois bien que ce n'est pas possible..." On jouait en 4-3-3, et il y avait Pastore, Lavezzi, Ibra, Gameiro, Ménez, Nene et moi. "Ibra, tu me laisses 5 minutes ?" "Non !". Quand tu es remplaçant lors des oppositions à l'entraînement, c'est la fin », raconte-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE.