Antoine Dupont président de la République ou à Roland-Garros : Ces prochains défis qui lui sont proposés

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Véritable extraterrestre du rugby français, Antoine Dupont a jusqu’à présent réussi tout ce qu’il a entrepris dans son sport. Brillant avec le Stade Toulousain et le XV de France, le demi de mêlée a même été jusqu’à décrocher la médaille d’or olympique en 2024 en rugby à 7. Une réussite affolante de Dupont qui donne alors des idées à certains.

A la suite de l’échec du XV de France à la Coupe du monde 2023, Antoine Dupont avait décidé de lancer un incroyable défi. C’est ainsi que le joueur du Stade Toulousain avait mis de côté la sélection pendant quelques mois afin de se concentrer sur l’équipe de France de rugby à 7 avec les Jeux Olympiques 2024 en ligne de mire. Et ça a été une réussite pour Dupont. Même en changeant de discipline, il a excellé et a été l’un des acteurs majeurs du sacre et de cette médaille d’or des Bleus à Paris.

Il dévoile le nom d'une «légende absolue» du XV de France... et ce n'est pas Antoine Dupont ! https://t.co/xUEKrkCgMl — le10sport (@le10sport) March 7, 2026

« On a l’impression que tout ce qu’il touche devient or » Y’a-t-il quelque chose qu’Antoine Dupont ne sait pas faire ? La réussite du demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France est affolante. Un constat qui a fait dire à Mourad Boudjellal, sur le ton de la blague, en 2024 pour Eurosport : « Antoine Dupont, ce n’est pas compliqué, on a l’impression que tout ce qu’il touche devient or. Alors voilà, moi je propose, c’est simple, le sport français a des problèmes, il y a deux grandes compétitions qu’on n’arrive plus à gagner, Antoine Dupont c’est à toi. Le Tour de France, c’est en juillet, pas de championnat, tu peux enchainer le Top 14 et le Tour de France comme ça tu nous ramènes un maillot jaune à Paris. Et Roland-Garros, on compte sur toi Antoine Dupont. On va pas emmerder Toulouse, tu vas louper au maximum deux matchs ».