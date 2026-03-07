Le XV de France s’est fait «voler», la colère est encore grande !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le XV de France est en grande forme dans ce Tournoi des Six Nations, avec trois victoires en autant de rencontres disputées avant le déplacement en Écosse ce samedi. Fabien Galthié peut compter sur une génération exceptionnelle qui aurait déjà pu permettre à la sélection de remporter la Coupe du monde dès 2023. Une défaite qu'un célèbre consultant a encore en travers de la gorge.

À un peu plus d’un an de la Coupe du Monde, le XV de France fait le plein de confiance dans ce Tournoi des Six Nations et peut viser le Grand Chelem après les victoires contre l’Irlande (36-14), le pays de Galles (12-54) et l’Italie (33-8). Il faudra pour cela se défaire de l’Écosse ce samedi puis de l’Angleterre la semaine prochaine. Pour Vincent Moscato, les Bleus se dirigent tout droit vers le sacre grâce à la génération dorée dont dispose Fabien Galthié, qui aurait déjà pu remporter le Mondial selon lui.

« On aurait pu être champions du monde » « Est-ce la meilleure équipe de France depuis que Galthié est sélectionneur ? Il y a longtemps qu’on aurait dû avoir la réponse à cette question, on aurait dû l’avoir en 2023. On avait la meilleure équipe de la Coupe du Monde avec l’Irlande, on aurait pu être champions du monde, on ne l’a pas été, on ne reviendra pas là-dessus », a commencé l’ancien rugbyman dans son émission sur RMC. Vincent Moscato n'a pas oublié l'élimination tricolore contre l’Afrique du Sud en 2023, et les erreurs d'arbitrage de Ben O’Keeffe. « Si tu vas chez les Blacks avec une équipe type, tu gagnes deux ou trois fois, tu es au-dessus d’eux. En vérité, ça fait longtemps, mais le problème, c’est qu’on n’arrive pas à concrétiser car t’as une Coupe du monde tous les quatre ans », poursuit-il, avant de revenir sur la désillusion vécue lors du dernier Mondial en France.