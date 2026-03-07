Du jamais vu pour le XV de France : Antoine Dupont a rendez-vous avec l’histoire !

Après l’Irlande, le Pays de Galles et l’Italie, le XV de France s’apprête à affronter l’Ecosse pour la quatrième journée de ce Tournoi des 6 Nations 2026. Et c’est un match très important, puisqu’en cas de victoire bonifiée sur la pelouse de Murrayfield, les Bleus remporteraient le titre avant même la dernière journée.
On pensait tous que ça allait se joueur face à l’Angleterre, pour le dernier match de ce 6 Nations 2026. Mais la finale avant l’heure, c’est ce samedi ! Le XV de France a fait le plein de points depuis le début de la compétition et si cela se répète face à l’Ecosse, ce sera une victoire avant l’heure... avant peut-être un Grand Chelem dans une semaine, sur la pelouse du Stade de France.
La France sur le toit de l’Europe ?
Mais déjà dès ce samedi, Antoine Dupont et ses coéquipiers peuvent écrire une page importante de l’histoire du rugby tricolore. En cas de victoire bonifiée sur l’Ecosse et donc de titre, le XV de France deviendrait en effet l’équipe avec le plus de victoires dans le Tournoi des 6 Nations avec 8 succès, devant l’Angleterre (7). Et ce n’est pas terminé, puisqu’en cas de nouvelle victoire la semaine prochaine, les Bleus passeraient en tête avec 5 Grand Chelems depuis le passage à six nations en 2000, dépassant le Pays de Galles qui est bloqué à 4 depuis 2019.
Dupont se méfie de l’Ecosse
Interrogé sur l’importance de cette rencontre, le capitaine du XV de France sait que ce ne sera pas simple à Murrayfield. « L’objectif sera déjà de gagner le match, car on sait combien les déplacements ici sont difficiles. On n’a pas besoin de parler de la qualité de l’équipe d’Ecosse, qui plus est depuis le début de ce Tournoi » a expliqué Antoine Dupont. « Notre principal focus est là pour le moment. On aura le temps de voir la suite. Cette équipe d’Écosse est plus que dangereuse, mais j’espère qu’il y aura du spectacle ».