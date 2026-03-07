«J'en ai marre !» : Le PSG le rend fou, «mais ça veut dire quoi ?!»

Axel Cornic

En ouverture de la 25e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a chuté à domicile face à l’AS Monaco (1-3), laissant l’occasion au RC Lens de revenir le titiller en tête du Ligue 1. De quoi réveiller l’inquiétude de certains, surtout que les Parisiens vont affronter un nouveau rendez-vous décisif dans seulement quelques jours, avec le huitième de finale de la Ligue des Champions face à Chelsea.

Ça commence à faire beaucoup. Intouchable la saison dernière, le PSG semble méconnaissable, avec des nombreux faux pas inquiétants. Le dernier face à l’AS Monaco ce vendredi tombe assez mal, puisqu’il survient seulement quelques jours avant le huitième de finale de Ligue des Champions contre Chelsea. Et forcément, l’optimisme n’est pas vraiment au rendez-vous...

Un joueur du PSG commet une erreur fatale : Le vestiaire intervient ! https://t.co/ShaUU0i83S — le10sport (@le10sport) March 7, 2026

« J'en ai marre de ce syndrome du bouton ON/OFF » Cette inconstance du PSG tout au long de la saison interroge et agace même certains observateurs. « On pourrait se dire que même quand il n’est pas bien, le PSG peut gagner. Mais moi j'ai beaucoup de doutes ! » a estimé l’ancien basketteur Frédéric Weis, au micro de RMC. « J'en ai marre de ce syndrome du bouton ON/OFF. Soi-disant le PSG serait capable de choisir ses matches, soi-disant le PSG sait accélérer quand il faut... ».