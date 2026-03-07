«J'en ai marre !» : Le PSG le rend fou, «mais ça veut dire quoi ?!»

En ouverture de la 25e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a chuté à domicile face à l’AS Monaco (1-3), laissant l’occasion au RC Lens de revenir le titiller en tête du Ligue 1. De quoi réveiller l’inquiétude de certains, surtout que les Parisiens vont affronter un nouveau rendez-vous décisif dans seulement quelques jours, avec le huitième de finale de la Ligue des Champions face à Chelsea.
Ça commence à faire beaucoup. Intouchable la saison dernière, le PSG semble méconnaissable, avec des nombreux faux pas inquiétants. Le dernier face à l’AS Monaco ce vendredi tombe assez mal, puisqu’il survient seulement quelques jours avant le huitième de finale de Ligue des Champions contre Chelsea. Et forcément, l’optimisme n’est pas vraiment au rendez-vous...
« J'en ai marre de ce syndrome du bouton ON/OFF »
Cette inconstance du PSG tout au long de la saison interroge et agace même certains observateurs. « On pourrait se dire que même quand il n’est pas bien, le PSG peut gagner. Mais moi j'ai beaucoup de doutes ! » a estimé l’ancien basketteur Frédéric Weis, au micro de RMC. « J'en ai marre de ce syndrome du bouton ON/OFF. Soi-disant le PSG serait capable de choisir ses matches, soi-disant le PSG sait accélérer quand il faut... ».
« La dynamique est extrêmement importante et celle du PSG est très mauvaise »
Et ne lui parlez surtout pas de l’exemple de l’année dernière, où le PSG avait déjoué tous les pronostics avant de gagner la Ligue des Champions ! « Mais ça veut dire quoi ? La plupart des Champions n’ont pas réussi à redevenir Champions ! Ils ont eu du mal à se remettre en route depuis le début et on parle de dynamique ? » s’est agacé Frédéric Weis, dans les Grandes Gueules du Sport. « La dynamique est extrêmement importante et celle du PSG est très mauvaise. Perdre contre Monaco n’est pas infamant, mais tu perds au Parc et tu prends un 1-3. Je suis désolé, mais je ne suis pas rassuré ».