Tensions au PSG : Ce joueur qui agace en privé !

Depuis le début de la saison, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi est peu épargné par les blessures. En effet, Luis Enrique (55 ans) voit ses joueurs tomber un à un ces derniers mois. Et alors qu'un pensionnaire du club ne quitte pas l'infirmerie, les hautes sphères du PSG s'agaceraient.

Lors de l'exercice 2024-2025, le PSG a eu un maximum de réussite. Alors que les joueurs de Luis Enrique ont échappé aux blessures, le club de la capitale a réalisé une saison historique. En effet, la bande à Marquinhos a remporté à la fois la Ligue 1, le Trophée des Champions, la Coupe de la Ligue et sa toute première Ligue des Champions. En guise de cerise sur le gâteau, le PSG aurait pu remporter la Coupe du Monde des clubs. Toutefois, les Parisiens ont été battus par Chelsea en finale.

Le retour de Fabian Ruiz se fait attendre au PSG Après un exercice 2024-2025 interminable, les joueurs du PSG n'ont pas vraiment eu de préparation estivale à l'intersaison. Ce qui a de mauvaises répercussions sur leur santé. En effet, les hommes de Luis Enrique enchaine les pépins physiques ces derniers mois. D'ailleurs, les cas de certains pensionnaires du PSG sont préoccupants. On peut notamment citer Ousmane Dembélé, qui s'est déjà blessé à trois reprises, et Fabian Ruiz, qui a beaucoup de mal à se remettre de sa contusion au genou. D'ailleurs, le cas de l'Espagnol provoquerait des crispations en interne.