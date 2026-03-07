Un joueur du RC Lens va dire adieu à l’équipe de France… avant de la retrouver à la Coupe du monde ?

Deuxième de Ligue 1, le RC Lens a l’opportunité de revenir à un point du PSG au classement en cas de victoire face à Metz dimanche. Les performances des Sang et Or cette saison attirent logiquement l’attention et certains devraient partir aux États-Unis disputer la Coupe du monde l’été prochain. C’est le cas de l’un des joueurs de Pierre Sage, qui pourrait participer au Mondial, mais pas avec les Bleus, bien qu’il soit passé par les équipes de France jeunes.
Le RC Lens avait très certainement un œil sur la rencontre opposant le PSG et l’AS Monaco vendredi soir, en ouverture de la 25e journée de Ligue 1. Avec le faux pas des Parisiens, battus sur leur pelouse (1-3), les Sang et Or ont l’opportunité de revenir à une longueur au classement, s'ils s’imposent face à Metz dimanche. À l’instar de Florian Thauvin, qui a récemment fait son retour en équipe de France, certains joueurs de Pierre Sage espèrent que leurs performances cette saison leur permettront de participer à la Coupe du monde 2026 avec leur sélection respective.
Sarr va être appelé pour la première fois avec le Sénégal…
En ce sens, plusieurs observateurs estiment que Matthieu Udol aurait sa place dans la liste de Didier Deschamps. En ce qui concerne Malang Sarr, passé par les équipes de France jeunes des U16 jusqu’aux Espoirs, la tâche s’annonce en revanche plus difficile, en raison de la concurrence à son poste. D’autant plus que le défenseur central âgé de 27 ans a déjà exprimé son souhait de représenter les couleurs du Sénégal. « J'avais dit que c'était un objectif il y a quelques mois, ça reste le même. J'avais aussi dit que ça allait passer par mes performances. Il faut que je continue comme ça, et si la sélection arrive, ce sera un grand bonheur pour moi », déclarait Malang Sarr au mois de septembre dernier.
… et pourrait retrouver l’équipe de France au Mondial
« Je suis assez patient, je laisse les choses se faire. On sait comment se font les appels et comment se font les sélections, il y a un process à respecter. Une fois que je serai dans la pré-liste ou dans la liste, je serai prêt à y aller. Mais pour l'instant, je ne me soucie pas trop de ça », ajoutait le joueur du RC Lens, qui devrait voir son vœu exaucé puisque, d’après les informations de Foot Mercato, Pape Thiaw a l’intention de le convoquer pour la première fois lors de la trêve internationale de mars, alors que le Sénégal sera opposé au Pérou et à la Gambie en match amical. S’il est ensuite appelé pour le Mondial 2026, Malang Sarr retrouvera l’équipe de France le 16 juin prochain à l’occasion de l’entrée en lice des Bleus et des Lions de la Teranga, opposés lors de la première journée.