Deschamps : La surprise que personne n'a vu venir ?

A quelques mois de la Coupe du monde, une large partie de la liste de Didier Deschamps semble déjà actée. Cependant, des surprises ne sont pas à exclure et Walid Acherchour estime même que Matthieu Udol pourrait bien jouer les trouble-fêtes grâce à son excellente saison au RC Lens.
Udol, la surprise du chef ?
« Sincèrement dans une liste où il y a un absent côté gauche, je ne serai pas surpris de voir Udol en équipe de France. Aujourd'hui, c'est le troisième latéral gauche français, derrière Theo Hernandez et Lucas Digne. Il y a qui d'autres ? Truffert à Bournemouth et sinon ? Udol, les perfs, elles sont complètes, c'est menu : entrée, plat, dessert », confie-t-il sur le plateau de l'After Foot avant de poursuivre.
«Je ne serai pas surpris de voir Udol en équipe de France»
« La qualité de pied, la qualité des duels, sur coup de pied arrêtés, sincèrement, je le trouve bluffant. On le connaissait, mais c'était quand même un joueur de Metz, où on le voyait 4-5 fois dans l'année. Là, c'est un vrai leader, un vrai moteur ce joueur », ajoute Walid Acherchour.