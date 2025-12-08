Deschamps : La surprise que personne n'a vu venir ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques mois de la Coupe du monde, une large partie de la liste de Didier Deschamps semble déjà actée. Cependant, des surprises ne sont pas à exclure et Walid Acherchour estime même que Matthieu Udol pourrait bien jouer les trouble-fêtes grâce à son excellente saison au RC Lens.

Udol, la surprise du chef ? « Sincèrement dans une liste où il y a un absent côté gauche, je ne serai pas surpris de voir Udol en équipe de France. Aujourd'hui, c'est le troisième latéral gauche français, derrière Theo Hernandez et Lucas Digne. Il y a qui d'autres ? Truffert à Bournemouth et sinon ? Udol, les perfs, elles sont complètes, c'est menu : entrée, plat, dessert », confie-t-il sur le plateau de l'After Foot avant de poursuivre.