Transfert : Un international marocain à l’OM, c’est confirmé !

Alors qu’il a déjà annoncé son très probable départ d’Utrecht, Souffian El Karouani a notamment été annoncé dans le viseur de l’OM. Âgé de 25 ans, l’international marocain, non retenu par Walid Regragui pour la CAN, est en fin de contrat avec son club, mais Marseille pourrait être doublé par Fenerbahçe dans ce dossier.

Interrogé sur son avenir la semaine dernière, Souffian El Karouani a confirmé qu’il avait très certainement disputé son dernier match avec Utrecht face au PSV Eindhoven (1-2) : « C’est possible, oui. Quelle est la probabilité ? Nous le verrons dans les prochains jours. Ce n’est plus un secret, nous n’avons plus besoin de le cacher. Il nous faudra attendre et voir. »

Une forte concurrence pour El Karouani « Les clubs ont contacté Jordy Zuidam (le directeur technique d’Utrecht), et nous examinerons la situation de plus près. Au final, c’est à moi de décider si c’est le bon club. Je prendrai cette décision pour moi et ma famille. On verra bien », a ajouté le latéral gauche âgé de 25 ans. L’OM a été cité comme un des clubs intéressés par Souffian El Karouani, au même titre que le FC Porto, le Benfica Lisbonne, l’Eintracht Francfort ou bien West Ham.