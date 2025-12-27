Son transfert est confirmé, c'est la panique à l'OM !

Alexis Brunet

Lors du mercato hivernal, l’OM devrait se montrer actif. Le club phocéen voudrait renforcer certains postes, dont celui de latéral gauche. Dernièrement, les dirigeants marseillais avaient été annoncés sur la piste de Souffian El Karouani, mais malheureusement le Marocain s’éloigne du sud de la France. Aux dernières nouvelles, il serait proche de s’engager avec le Fenerbahçe.

Pour le moment, l’OM est bien placé en Ligue 1. Les hommes de Roberto De Zerbi sont troisièmes à cinq points du RC Lens et quatre du PSG. Le club phocéen aura l’ambition de gagner des places lors de la seconde partie de saison et pour y arriver, Pablo Longoria et Medhi Benatia pourraient bien se servir du mercato hivernal.

L’OM piste Souffian El Karouani Au niveau des postes à renforcer, l’OM aimerait surtout recruter un latéral gauche cet hiver. Dernièrement, le club phocéen avait d’ailleurs été annoncé sur la piste de Souffian El Karouani. L’international marocain est très en vue avec Utrecht, car il a déjà délivré 15 passes décisives cette saison. De plus, un départ dans les prochaines semaines est fort probable, car le joueur de 25 ans sera en fin de contrat à la fin de la saison.