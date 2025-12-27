Surprise, une recrue de l’OM prête à changer d’équipe !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Passé par toutes les équipes de jeunes de l’Angleterre, CJ Egan-Riley attend toujours patiemment sa première sélection avec les Three Lions de Thomas Tuchel. Le défenseur central de l’OM y arrivera-t-il ? A 22 ans, l’Anglais a encore du temps devant lui, lui qui s’est dit prêt à porter le maillot du Maroc pour jouer la Coupe d’Afrique des Nations.

La Coupe d’Afrique des Nations bat son plein actuellement. A domicile, le Maroc rêve d’être sacré. Après une victoire en ouverture face aux Comores, les Lions de l’Atlas ont été accrochés par le Mali et il va donc falloir s’employer pour la dernière rencontre de la poule face à la Zambie. Le Maroc pourra alors compter sur le soutien de son public sur place, mais pas seulement. Défenseur de l’OM, CJ Egan-Riley est lui aussi derrière les hommes de Walid Regragui.

Egan-Riley avec le Maroc ? Pour les médias de l’OM, CJ Egan-Riley a exprimé son soutien envers le Maroc pour cette CAN. Par ailleurs, l’Anglais a également confié à propos de la possibilité de jouer pour les Lions de l’Atlas : « Si on m’offrait la chance de jouer la CAN, je choisirais quelle équipe ? Peut-être que je choisirais le Maroc avec Nayef. Ouais, ça pourrait être sympa ».