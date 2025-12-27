Surprise, une recrue de l’OM prête à changer d’équipe !

Passé par toutes les équipes de jeunes de l’Angleterre, CJ Egan-Riley attend toujours patiemment sa première sélection avec les Three Lions de Thomas Tuchel. Le défenseur central de l’OM y arrivera-t-il ? A 22 ans, l’Anglais a encore du temps devant lui, lui qui s’est dit prêt à porter le maillot du Maroc pour jouer la Coupe d’Afrique des Nations.
La Coupe d’Afrique des Nations bat son plein actuellement. A domicile, le Maroc rêve d’être sacré. Après une victoire en ouverture face aux Comores, les Lions de l’Atlas ont été accrochés par le Mali et il va donc falloir s’employer pour la dernière rencontre de la poule face à la Zambie. Le Maroc pourra alors compter sur le soutien de son public sur place, mais pas seulement. Défenseur de l’OM, CJ Egan-Riley est lui aussi derrière les hommes de Walid Regragui.
Egan-Riley avec le Maroc ?
Pour les médias de l’OM, CJ Egan-Riley a exprimé son soutien envers le Maroc pour cette CAN. Par ailleurs, l’Anglais a également confié à propos de la possibilité de jouer pour les Lions de l’Atlas : « Si on m’offrait la chance de jouer la CAN, je choisirais quelle équipe ? Peut-être que je choisirais le Maroc avec Nayef. Ouais, ça pourrait être sympa ».
Greenwood a choisi l’Algérie !
Dans le vestiaire de l’OM, chacun a son favori pour cette CAN. De son côté, Mason Greenwood s’est lui rangé du côté de l’Algérie. « Je vais supporter quelle équipe pendant la CAN ? Il y en a quelques unes qui y vont, donc je dirais… Je suis à côté d’Amine (Gouiri) alors je dirais l’Algérie. Pourquoi ? On a eu quelques Algériens dans l’équipe. On avait Bennacer la saison dernière. Amine est blessé, je soutiendrai son équipe », a expliqué l’Anglais.