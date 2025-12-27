Greenwood avec l’Algérie, c’est confirmé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis quelques jours maintenant, la Coupe d’Afrique des Nations a débuté et forcément, chacun a son favori pour cette compétition. Alors que le Maroc a le soutien du public du fait de jouer à domicile, l’Algérie a également des supporters. L’un d’eux se nomment d’ailleurs Mason Greenwood. L’attaquant de l’OM l’a confirmé, il sera derrière les Fennecs pour la CAN.

Si l’Algérie ne fait pas partie des grands favoris de la Coupe d’Afrique des Nations, il va tout de même falloir se méfier des Fennecs. Ils ont d’ailleurs commencé très fort la compétition avec une victoire (3-0) face au Soudan avec notamment un doublé de Riyad Mahrez. Une victoire qui a dû faire plaisir à Mason Greenwood, lui qui est derrière l’Algérie pour cette compétition.

Greenwood supporte l’Algérie ! Récemment, Mason Greenwood avait confié voir l’Algérie remporter la CAN. Voilà que le numéro 10 de l’OM en a rajouté une couche sur son soutien aux Fennecs. En effet, pour les médias du club phocéen, Greenwood a expliqué : « Je vais supporter quelle équipe pendant la CAN ? Il y en a quelques unes qui y vont, donc je dirais… Je suis à côté d’Amine (Gouiri) alors je dirais l’Algérie ».