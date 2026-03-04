Un joueur du PSG «apeuré» ? Un membre de sa famille a été jusqu’à menacer Daniel Riolo

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Figure de l’After Foot, Daniel Riolo n’hésite pas à dire ce qu’il pense au micro de RMC. Mais va-t-il parfois trop loin ? Certains coups de gueule du journaliste ne passent pas inaperçus et remontent même jusqu’aux oreilles des entourages des joueurs. Et c’est ainsi que ça a notamment chauffé entre Riolo et le frère d’un joueur du PSG.

On le sait désormais, quand Daniel Riolo a quelque chose à dire, il le dit. Ainsi, sur RMC, lors de l’After Foot, ses interventions vont souvent beaucoup de bruit. Des coups de gueule loin d'être anodins. Qui peuvent ensuite lui valoir des ennuis ? C’est ce qui est arrivé à Riolo il y a quelques mois de cela avec l’entourage d’une star du PSG.

« Il a du caca sur les cuisses » Il faut remonter à février 2024 pour trouver le début de cette histoire. Ainsi, alors que le PSG vient de s’imposer face à la Real Sociedad en Ligue des Champions, Daniel Riolo se lâche sur Marquinhos. « Il y a un vrai problème Marquinhos en Ligue des champions. Il joue, il a du caca sur les cuisses. Il flippe. Honnêtement, je ne sais pas, il a toujours l’air d’être apeuré dans ses prises de balle. L’expérience qu’il a, c’est une expérience de loose », avait-il balancé. Des propos qui n’ont pas été sans conséquence puisque le frère du Brésilien avait alors répondu à Daniel Riolo. Ainsi, sur Instagram, Luan Aoás Corrêa avait lâché : « Si tu es un homme, dis moi tout ce que tu as dis aujourd’hui en face. On verra qui va se chier dessus… J’espère que l’on va se rencontrer rapidement ».