Un joueur du PSG «apeuré» ? Un membre de sa famille a été jusqu’à menacer Daniel Riolo

Figure de l’After Foot, Daniel Riolo n’hésite pas à dire ce qu’il pense au micro de RMC. Mais va-t-il parfois trop loin ? Certains coups de gueule du journaliste ne passent pas inaperçus et remontent même jusqu’aux oreilles des entourages des joueurs. Et c’est ainsi que ça a notamment chauffé entre Riolo et le frère d’un joueur du PSG.
On le sait désormais, quand Daniel Riolo a quelque chose à dire, il le dit. Ainsi, sur RMC, lors de l’After Foot, ses interventions vont souvent beaucoup de bruit. Des coups de gueule loin d'être anodins. Qui peuvent ensuite lui valoir des ennuis ? C’est ce qui est arrivé à Riolo il y a quelques mois de cela avec l’entourage d’une star du PSG.
« Il a du caca sur les cuisses »
Il faut remonter à février 2024 pour trouver le début de cette histoire. Ainsi, alors que le PSG vient de s’imposer face à la Real Sociedad en Ligue des Champions, Daniel Riolo se lâche sur Marquinhos. « Il y a un vrai problème Marquinhos en Ligue des champions. Il joue, il a du caca sur les cuisses. Il flippe. Honnêtement, je ne sais pas, il a toujours l’air d’être apeuré dans ses prises de balle. L’expérience qu’il a, c’est une expérience de loose », avait-il balancé.
Des propos qui n’ont pas été sans conséquence puisque le frère du Brésilien avait alors répondu à Daniel Riolo. Ainsi, sur Instagram, Luan Aoás Corrêa avait lâché : « Si tu es un homme, dis moi tout ce que tu as dis aujourd’hui en face. On verra qui va se chier dessus… J’espère que l’on va se rencontrer rapidement ».
« Sur Insta , il est venu me pourrir »
Quelques mois plus tard, Daniel Riolo était revenu sur son clash avec le frère de Marquinhos. Ainsi, pour DiversGens, en 2024, le journaliste de RMC confiait : « Sur Insta , il est venu me pourrir. Le mec, peut-être, il s’attendait à ce que je ne réponde pas. Je l’ai envoyé se faire foutre. Je lui ai dit : « tu te rends compte ce que t’es en train de me dire ? Vas te faire foutre. Qu’est-ce que tu me parles comme ça, ça ne va pas ? ». Après, il a arrêté ». Et voilà que Riolo a même été jusqu’à se plaindre au PSG : « En plus, j’ai dit au mec du club : « Le frère du capitaine du PSG vient insulter un journaliste sur les réseaux sociaux et vous ne dîtes rien ? ». Ils m’ont dit : « Oui tu as raison, mais en même temps, toi aussi, parfois, sois plus respectueux ». J’ai dit ok pas de problème. J’avais utilisé une image concernant le joueur pas géniale, en gros qu’il se chiait dessus. D’accord, très bien. Je veux bien entendre que ce n’est pas bien, à la place tu peux dire j’estime qu’il est faible psychologiquement, plus que il finit le match avec du caca sur les cuisses. Il y a plus élégant, mais nous on parle comme ça. Franchement, les mecs ne se rendent pas compte qu’on est rien par rapport à ce qui peut se dire à l’étranger. Ça taille 10 fois plus ».