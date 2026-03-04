«Un match de mer**» : Zinedine Zidane a tout gâché ?  

Si Zinedine Zidane était un joueur beau à voir jouer, une face sombre pouvait parfois faire surface lors des matchs de l’ancien joueur du Real Madrid. Ainsi, lors de la carrière du Français, on a pu voir plusieurs coups de sang qui lui ont valu des exclusions. Un carton rouge reçu par Zidane lui a d’ailleurs donné quelques regrets.
Zinedine Zidane était un artiste, mais pas seulement… Au cours de sa carrière, le champion du monde du monde 98 a été exclu à de nombreuses reprises. A ce propos, Emmanuel Petit, qui a côtoyé Zizou en équipe de France, confiait : « Il a quand même pris 14 cartons rouge dans sa carrière, dont en phase finale de Coupe du monde. Ça fait partie du personnage. 14 c’est énorme ? C’est énorme, surtout pour un meneur de jeu. Son jeu n’est pas porté sur le duel et le physique. C’est symbolique du joueur qu’il a été. Ça fait partie du personnage. C’est à la fois un génie mais à la fois quelqu’un qui peut péter un plomb ».
Zidane exclu lors d’une occasion spéciale
A plusieurs reprises, Zinedine Zidane a dû quitter ses coéquipiers prématurément. On se souvient bien évidemment de son exclusion en finale de la Coupe du monde 2006, mais il y en a eu d’autres. En 2005, alors joueur du Real Madrid, Zizou reçoit un carton rouge lors d’une rencontre face à Villarreal. Pourtant, ce match était particulier puisque Zidane avait de nombreuses caméras braquées sur lui puisque le film Zidane, un portrait du XXI siècle était tourné.
« Au final, je suis déçu, mais pas par eux, par moi »
Zinedine Zidane a-t-il alors ruiné le film avec ce carton rouge ? C’est ce qu’il pensait. En 2022, pour So Foot, l’ancien du Real Madrid racontait : « À la fin de la saison 2005, il y a eu ce match contre Villarreal au Bernabéu (2-1, avec une expulsion de Zizou en fin de match). C'est une rencontre au cours de laquelle les caméras de Douglas Gordon et Philippe Parreno sont braquées sur moi. C'était pour le film Zidane, un portrait du XXI siècle. Les réalisateurs, je les ai vus longtemps pour préparer ce film, ils m’ont "vendu" leur histoire avec le cœur, ça me parlait la façon dont ils avaient envie de le faire, les caméras, le son, ça me plaisait… Et puis, au final, je suis déçu, mais pas par eux, par moi: je n'ai pas donné ce qu'il fallait. C'était un match de merde. Il y a eu cette expulsion... De leur point de vue "cinématographique", il se passe quelque chose, un truc dramatique, mais j'aurais quand même aimé qu'il y ait quelque chose qui tienne davantage de l'émotion footballistique, ça aurait été mieux… ».