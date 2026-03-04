«Un match de mer**» : Zinedine Zidane a tout gâché ?  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si Zinedine Zidane était un joueur beau à voir jouer, une face sombre pouvait parfois faire surface lors des matchs de l’ancien joueur du Real Madrid. Ainsi, lors de la carrière du Français, on a pu voir plusieurs coups de sang qui lui ont valu des exclusions. Un carton rouge reçu par Zidane lui a d’ailleurs donné quelques regrets.

Zinedine Zidane était un artiste, mais pas seulement… Au cours de sa carrière, le champion du monde du monde 98 a été exclu à de nombreuses reprises. A ce propos, Emmanuel Petit, qui a côtoyé Zizou en équipe de France, confiait : « Il a quand même pris 14 cartons rouge dans sa carrière, dont en phase finale de Coupe du monde. Ça fait partie du personnage. 14 c’est énorme ? C’est énorme, surtout pour un meneur de jeu. Son jeu n’est pas porté sur le duel et le physique. C’est symbolique du joueur qu’il a été. Ça fait partie du personnage. C’est à la fois un génie mais à la fois quelqu’un qui peut péter un plomb ».

Zidane exclu lors d’une occasion spéciale A plusieurs reprises, Zinedine Zidane a dû quitter ses coéquipiers prématurément. On se souvient bien évidemment de son exclusion en finale de la Coupe du monde 2006, mais il y en a eu d’autres. En 2005, alors joueur du Real Madrid, Zizou reçoit un carton rouge lors d’une rencontre face à Villarreal. Pourtant, ce match était particulier puisque Zidane avait de nombreuses caméras braquées sur lui puisque le film Zidane, un portrait du XXI siècle était tourné.