Mercato : Didier Deschamps boucle un transfert et change la vie d'un joueur !

Avant d'être le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps a connu un carrière faste en tant qu'entraîneur de club. Notamment à l'AS Monaco. D'ailleurs, un ancien joueur du club du Rocher, recruté par Deschamps, raconte comment cela lui a changé la vie.
Passé par l'AS Monaco, le PSG ou encore l'OM, Edouard Cissé peut se targuer d'avoir une très belle carrière. Et selon lui, il la doit en grande partie à Didier Deschamps qui l'a recruté à l'AS Monaco en 2004. Un transfert qui a clairement changé sa vie comme il l'a raconté.
Edouard Cissé s'enflamme pour Deschamps
« L'entraîneur qui m'a le plus influencé ? Didier (Deschamps). Il y a eu un avant et un après pour moi avec lui, quand il m'a recruté à Monaco en 2003-2004. C'est avec lui que j'ai vraiment appréhendé les questions du métier de footballeur, le professionnalisme. Je me prenais un peu la tête avant. Didier m'a donné les réponses les plus basiques. Il me disait de me concentrer sur ce que je pouvais maîtriser et rien d'autre. Et que l'humilité était très importante. Didier, c'est un entraîneur ambitieux. Mais la défaite fait partie du football. Pour lui, une victoire quelle qu'elle soit est toujours belle, même si tu l'emportes 1-0 après avoir réalisé un mauvais match. Cela veut dire que tu es allé puiser d'autres choses pour gagner », confiait-il dans les colonnes de L'EQUIPE en 2020.
«C'est avec lui que j'ai vraiment appréhendé les questions du métier de footballeur»
Edouard Cissé en avait également profité pour évoquer les meilleurs joueurs avec lesquels il a évolué durant sa carrière. Il en cite deux. Deux joueurs qu'il a croisés au PSG : « Je dirais Rai, pour ce qu'il dégageait. Marco Simone aussi, c'était quelque chose. Ses contrôles, ses prises de balle, tout était toujours parfait. Il prenait toujours le ballon comme il fallait. Je les observais beaucoup tous les deux et je me demandais comment ils faisaient ».