Mercato : Didier Deschamps boucle un transfert et change la vie d'un joueur !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Avant d'être le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps a connu un carrière faste en tant qu'entraîneur de club. Notamment à l'AS Monaco. D'ailleurs, un ancien joueur du club du Rocher, recruté par Deschamps, raconte comment cela lui a changé la vie.

Passé par l'AS Monaco, le PSG ou encore l'OM, Edouard Cissé peut se targuer d'avoir une très belle carrière. Et selon lui, il la doit en grande partie à Didier Deschamps qui l'a recruté à l'AS Monaco en 2004. Un transfert qui a clairement changé sa vie comme il l'a raconté.

«Il faut que tu continues !» : Il lance un défi à Didier Deschamps et ça pourrait coûter cher à Zinedine Zidane https://t.co/xPMLLbmQPi — le10sport (@le10sport) March 3, 2026

Edouard Cissé s'enflamme pour Deschamps « L'entraîneur qui m'a le plus influencé ? Didier (Deschamps). Il y a eu un avant et un après pour moi avec lui, quand il m'a recruté à Monaco en 2003-2004. C'est avec lui que j'ai vraiment appréhendé les questions du métier de footballeur, le professionnalisme. Je me prenais un peu la tête avant. Didier m'a donné les réponses les plus basiques. Il me disait de me concentrer sur ce que je pouvais maîtriser et rien d'autre. Et que l'humilité était très importante. Didier, c'est un entraîneur ambitieux. Mais la défaite fait partie du football. Pour lui, une victoire quelle qu'elle soit est toujours belle, même si tu l'emportes 1-0 après avoir réalisé un mauvais match. Cela veut dire que tu es allé puiser d'autres choses pour gagner », confiait-il dans les colonnes de L'EQUIPE en 2020.