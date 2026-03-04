Entraînement, playstation et restaurant : Plongez dans le quotidien d’une star du PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Joueur de football professionnel est un métier qui en fait rêver plus d’un ! Qui ne rêverait pas d’être notamment à la place d’Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi et des autres stars du PSG actuellement ? D’ailleurs, quel est le quotidien d’un joueur du club de la capitale ? L’un d’entre eux en a dit plus sur ses journées à Paris.

Chaque semaine, on a l’occasion de voir les joueurs du PSG disputer des matchs, que ce soit en championnat ou bien en Ligue des Champions. Mais forcément, entre ces rencontres, du temps se passe. Bien évidemment, les troupes de Luis Enrique s’entraînent, mais ils ont également du temps libre le reste des journées. De quoi alors donner la possibilité de vaquer à différentes occupations pour les joueurs du PSG.

« Je me réveille entre 8h00 et 8h15 » Quelle est alors la journée type d’un joueur du PSG ? En 2024, Achraf Hakimi avait détaillé quel pouvait être son emploi du temps à l’occasion d’un entretien accordé à GQ. Dans un premier temps, la star marocaine du club de la capitale avait confié : « Je me réveille entre 8h00 et 8h15, je me lève, on vient me chercher et on part à l'entraînement. Nous arrivons au centre sportif vers 9h15, je prends mon petit-déjeuner, je travaille avec les kinés, je vais à la salle de musculation, jusqu'à ce que l'entraîneur arrive pour la réunion habituelle, et à 11h pile, nous commençons l'entraînement. Quand j'ai fini, je continue à la salle avec des exercices spécifiques, je retourne chez le préparateur physique et à 14 heures, je suis à table ».