«Le diable» a pris possession de lui à l’OM (et il a pété les plombs)

Du côté de l’OM, ça peut régulièrement être électrique. Entre les joueurs et les supporters, il y a souvent eu de la tension dans l’air. Et voilà que ça a parfois dégénéré au cours des dernières années. Un Marseillais a notamment perdu son sang froid. La faute au diable qui avait pris possession de son corps ?

En janvier 2017, l’OM s’offrait un grand nom du football français : Patrice Evra. Arrivé en provenance de la Juventus, le latéral gauche faisait alors son grand retour en Ligue 1, après avoir porté le maillot de l’AS Monaco. Mais voilà qu’Evra n’a pas laissé un grand souvenir à Marseille, d’un point de vue sportif. Alors qu’il ne sera resté que quelques mois à l’OM, on se souviendra surtout de l’un de ses coups de sang.

Evra a vrillé En effet, en marge d’une rencontre de Ligue Europa entre l’OM et Guimaraes, Patrice Evra avait complètement pété les plombs. Ça avait ainsi dégénéré avant le coup d’envoi quand le Marseillais s’en était pris à un supporter olympien lors de l’échauffement. Visiblement touché par ce qu’il avait pu entendre, Evra avait alors vrillé en assénant un coup de tête à ce supporter.