«Le diable» a pris possession de lui à l’OM (et il a pété les plombs)

Du côté de l’OM, ça peut régulièrement être électrique. Entre les joueurs et les supporters, il y a souvent eu de la tension dans l’air. Et voilà que ça a parfois dégénéré au cours des dernières années. Un Marseillais a notamment perdu son sang froid. La faute au diable qui avait pris possession de son corps ?
En janvier 2017, l’OM s’offrait un grand nom du football français : Patrice Evra. Arrivé en provenance de la Juventus, le latéral gauche faisait alors son grand retour en Ligue 1, après avoir porté le maillot de l’AS Monaco. Mais voilà qu’Evra n’a pas laissé un grand souvenir à Marseille, d’un point de vue sportif. Alors qu’il ne sera resté que quelques mois à l’OM, on se souviendra surtout de l’un de ses coups de sang.
Evra a vrillé
En effet, en marge d’une rencontre de Ligue Europa entre l’OM et Guimaraes, Patrice Evra avait complètement pété les plombs. Ça avait ainsi dégénéré avant le coup d’envoi quand le Marseillais s’en était pris à un supporter olympien lors de l’échauffement. Visiblement touché par ce qu’il avait pu entendre, Evra avait alors vrillé en assénant un coup de tête à ce supporter.
« Parfois, j’ai l’impression que le diable vient à l’intérieur de moi, j’ai des réactions bizarres »
Mais que s’était-il alors passé dans la tête de Patrice Evra ? Joueur de l’OM à cette époque, Florian Thauvin avait livré une anecdote dans un entretien pour France Football en 2025. C’est ainsi qu’il avait expliqué : « À l’Olympique de Marseille, j’ai vécu des moments d’exception avec Abou Diaby, Lassana Diarra, Patrice Évra. Pat, le jour où il met son coup de pied, on était monté parler dans sa chambre avec Steve (Mandanda). Et Pat racontait : « Parfois, j’ai l’impression que le diable vient à l’intérieur de moi, j’ai des réactions bizarres ». Donc ensuite quand il fait ce geste, avec Steve on se regarde et on se comprend. Quand on revient dans le vestiaire, on va voir Évra et, même si la situation est chaotique avec ce qu’il vient de se passer, on ne peut pas s’empêcher de partir en fou rire. « Mais Pat, là, en fait, le diable s’est emparé de ton corps…» ».