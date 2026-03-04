Mercato : «Le PSG n'est pas du tout vendeur», retrouvailles annulées avec Kylian Mbappé ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au terme de la saison actuelle, cela fera deux ans que Kylian Mbappé a fait ses adieux au PSG afin de s'en aller vivre son rêve au Real Madrid. A la Casa Blanca, un manque se fait ressentir depuis plusieurs mois désormais au point où l'hypothèse de piocher dans l'effectif du Paris Saint-Germain est évoquée dans la presse. Le Real Madrid se heurterait cependant à un roc.

Il y a eu un exode des stars au PSG. Et Nasser Al-Khelaïfi l'avait teasé dès le mois de juin 2022. Au détour d'une interview accordée au Parisien, dans la foulée de la nomination de Luis Campos au poste de conseiller football, le président du Paris Saint-Germain assurait que l'ère des strass et des paillettes était révolue dans la capitale et que le développement des jeunes talents allait passer prioritaire aux yeux des décideurs. C'est ainsi que des grands noms comme Neymar, Lionel Messi ou encore Kylian Mbappé ont plié bagage en l'espace de deux ans.

«Un joueur à prendre absolument pour le Real Madrid» Parti au Real Madrid à l'été 2024, Kylian Mbappé n'est pas encore parvenu à mettre la main sur un trophée majeur avec la Casa Blanca lorsqu'en parallèle de son arrivée, Toni Kroos prenait sa retraite. Pierre Ménès a fait savoir que ce chantier au milieu de terrain du Real Madrid doit être prioritaire en dévoilait l'identité du joueur que les dirigeants merengue ne peuvent pas laisser passer. « Il y a un joueur à prendre absolument pour le Real Madrid, c'est Rodri. D'autant plus qu'après une longue période pour revenir de ses ligaments croisés, il semble que le milieu espagnol ait retrouvé un très bon niveau ».