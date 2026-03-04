Luis Enrique prédit un scénario de folie au PSG, «c'est exactement ce qui s'est passé»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le chef d'orchestre du PSG, c'est nul autre que Luis Enrique. Le club de la capitale a prolongé son contrat la saison dernière jusqu'en juin 2027 et l'Espagnol semble intouchable à Paris. Néanmoins, il n'a pas toujours défendu le rouge et le bleu du PSG. Il fut un temps où il s'occupait des deux couleurs du FC Barcelone en signant une folie...

Luis Enrique est et restera l'entraîneur qui a permis au PSG de vivre la plus belle émotion de son histoire dans la catégorie reine des compétitions européennes. Le 31 mai dernier, à l'Allianz Arena, le groupe entraîné par l'Espagnol surclassait l'Inter en finale de Ligue des champions et s'offrait son premier sacre en C1 avec la manière (5-0). Cependant, quelques années auparavant, Enrique a été dans l'autre camp.

«Les gars, ils nous en ont mis quatre. On peut leur en mettre six» Et trois semaines après avoir vécu une déroute au Parc des princes avec son équipe du FC Barcelone (4-0), Luis Enrique entrait dans l'histoire de la Ligue des champions en signant une remontada contre le PSG le 8 mars 2017 : 6 buts à 1. Membre du vestiaire du Barça à l'époque, Samuel Umtiti a ouvert la boîte à souvenirs pour DAZN en révélant la folle prédiction de l'actuel coach du Paris Saint-Germain. « La causerie de Luis Enrique qui m'a le plus scotché ? Celle de la Remontada, je pense. J'ai l'impression qu'il avait vu le match avant. Et c'est exactement ce qui s'est passé lors du match. En nous disant : « les gars, ils nous en ont mis quatre. On peut leur en mettre six. Et même s'ils marquent un but, ce n'est jamais fini. On peut marquer deux buts en quelques minutes et jusqu'à la fin » ».