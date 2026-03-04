Ça ne va plus avec Didier Deschamps : Il a «tout cassé» pour pouvoir partir !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui à la tête de l’équipe de France, et ce pour encore quelques mois, Didier Deschamps a connu d’autres expériences sur un banc de touche avant de prendre les commandes des Bleus en 2012. Monaco, la Juventus, l’OM… Deschamps a aussi entraîné des clubs, mais voilà que ça ne s’est pas toujours bien passé avec ses joueurs.

En 2012, Didier Deschamps prenait donc les commandes de l’équipe de France. Auparavant, l’actuel sélectionneur des Bleus entraînait l’OM, club qu’il a dirigé pendant 3 saisons, de 2009 à 2012. Sur la Canebière, DD en a eu des joueurs sous ses ordres, à commencer par un certain Hatem Ben Arfa. Mais voilà que ça ne s’est pas forcément bien fini entre les deux joueurs, au point que HBA force auprès de son président pour quitter l’OM.

Joueur de l’OM entre 2008 et 2010 Au cours de sa carrière, Hatem Ben Arfa en a connu des clubs. Formé à l’OL, le membre de la génération 87 avec Samir Nasri et Karim Benzema a également joué pour Newcastle, l’OGC Nice ou encore le PSG. C’est en 2008 qu’il avait Lyon, rejoignant alors à cette époque l’autre Olympique, l’OM. A Marseille, Ben Arfa y sera resté jusqu’en 2010, date de son départ pour les Magpies, d’abord sous la forme d’un prêt avant d’y être transféré définitivement.