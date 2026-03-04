Ça ne va plus avec Didier Deschamps : Il a «tout cassé» pour pouvoir partir !

Aujourd’hui à la tête de l’équipe de France, et ce pour encore quelques mois, Didier Deschamps a connu d’autres expériences sur un banc de touche avant de prendre les commandes des Bleus en 2012. Monaco, la Juventus, l’OM… Deschamps a aussi entraîné des clubs, mais voilà que ça ne s’est pas toujours bien passé avec ses joueurs.
En 2012, Didier Deschamps prenait donc les commandes de l’équipe de France. Auparavant, l’actuel sélectionneur des Bleus entraînait l’OM, club qu’il a dirigé pendant 3 saisons, de 2009 à 2012. Sur la Canebière, DD en a eu des joueurs sous ses ordres, à commencer par un certain Hatem Ben Arfa. Mais voilà que ça ne s’est pas forcément bien fini entre les deux joueurs, au point que HBA force auprès de son président pour quitter l’OM.
Joueur de l’OM entre 2008 et 2010
Au cours de sa carrière, Hatem Ben Arfa en a connu des clubs. Formé à l’OL, le membre de la génération 87 avec Samir Nasri et Karim Benzema a également joué pour Newcastle, l’OGC Nice ou encore le PSG. C’est en 2008 qu’il avait Lyon, rejoignant alors à cette époque l’autre Olympique, l’OM. A Marseille, Ben Arfa y sera resté jusqu’en 2010, date de son départ pour les Magpies, d’abord sous la forme d’un prêt avant d’y être transféré définitivement.
« Cela ne se passait pas bien avec Didier Deschamps »
A cette époque, Hatem Ben Arfa voulait vraiment quitter l’OM car ça n’allait visiblement plus avec Didier Deschamps. Et voilà que pour ça, l’ancien Olympien a employé la manière forte. En effet, en 2018, pour So Foot, Ben Arfa racontait : « J'ai eu ce truc de toujours rester moi-même, même quand on voulait me changer. J’ai sûrement été trop radical dans cette voie, en rébellion. Je me souviens quand j’étais dans le bureau du président de Marseille, Mr. Dassier. Nous avions un quiproquo sur mon départ du club, cela ne se passait pas bien avec Didier Deschamps. Tout était arrangé pour que je m'en aille, j'avais tout réglé avec Newcastle. Mais la semaine d'après, un transfert au même poste que moi se concrétise et on me dit « non, tu ne pars plus ». J’ai tout cassé dans le bureau. J’en ai fait plein d’autres des trucs de ce genre ».