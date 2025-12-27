Zidane et sa liaison révélée en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Régulièrement évoqué comme un fantasme pour le poste d'entraîneur de l'OM, Zinedine Zidane conserve malgré tout une liaison très spéciale avec la ville comme l'avait indiqué le président Pablo Longoria en direct sur RMC. Mais pas de quoi envisager sérieusement une collaboration avec l'OM...

Interrogé en direct sur RMC en février 2022, le président de l'OM Pablo Longoria se livrait sans détour au sujet de Zinedine Zidane et de la possibilité de le faire venir un jour en tant qu'entraîneur du club phocéen. Le dirigeant espagnol, qui se voulait réaliste quant à ses chances de pouvoir convaincre Zidane de rallier l'OM, évoquait néanmoins sa liaison si spéciale avec la ville de Marseille où il est né.

La «liaison» pour Zidane et Marseille « Zinedine Zidane est une personne très importante dans l'histoire de Marseille, il y a toujours une liaison avec la ville, c'est l'un des acteurs sociaux très importants ici. Rêver de lui ? C'est une question homérique, non ? Dans le monde du football actuel. Il a un palmarès très respectable et que ce soit en tant que joueur ou entraîneur, on doit être admiratif qu'un Marseillais réussisse à faire cela. Tout Marseille doit en être fier. Maintenant, il faut être réaliste et ce que j'imagine dans l'immédiat c'est de donner une continuité à notre projet », indiquait Pablo Longoria.