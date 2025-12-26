Une star s’en va : Panique à l’OM !

Alors qu’il devait rester au repos pour l’entrée en lice du Gabon à la CAN, Pierre-Emerick Aubameyang a finalement disputé une bonne partie du match contre le Cameroun (0-1). Une gestion qui agace la direction de l’OM, inquiète du risque de rechute pour l’attaquant de 36 ans.
Il ne devait pas apparaître sur la pelouse pour le premier match du Gabon dans cette CAN, mais Pierre-Emerick Aubameyang est finalement entré dès la 33e minute mercredi soir, face au Cameroun (0-1). Une gestion qui ne passe pas du côté de l’OM, qui avait annoncé le forfait de son joueur pour les débuts des Panthères à cause d'une douleur à la cuisse gauche.
L’OM s’agace pour Aubameyang
Comme l’explique RMC, l’Olympique de Marseille craint un risque de rechute et s’inquiète du retour précipité de son attaquant, âgé de 36 ans. Il était en effet convenu avec le Gabon de laisser Pierre-Emerick Aubameyang au repos, ou de ne le faire jouer qu’une poignée de minutes.
Défaite pour le Gabon
L’entrée en jeu d’Aubameyang n’a pas permis au Gabon de revenir au score face au Cameroun, en tête du groupe F avec la Côte d’Ivoire. Les Gabonais ont désormais rendez-vous avec le Mozambique (dimanche 28) avant d’affronter les Ivoiriens (mercredi 31).