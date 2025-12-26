Une star s’en va : Panique à l’OM !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’il devait rester au repos pour l’entrée en lice du Gabon à la CAN, Pierre-Emerick Aubameyang a finalement disputé une bonne partie du match contre le Cameroun (0-1). Une gestion qui agace la direction de l’OM, inquiète du risque de rechute pour l’attaquant de 36 ans.

Il ne devait pas apparaître sur la pelouse pour le premier match du Gabon dans cette CAN, mais Pierre-Emerick Aubameyang est finalement entré dès la 33e minute mercredi soir, face au Cameroun (0-1). Une gestion qui ne passe pas du côté de l’OM, qui avait annoncé le forfait de son joueur pour les débuts des Panthères à cause d'une douleur à la cuisse gauche.

L’OM s’agace pour Aubameyang Comme l’explique RMC, l’Olympique de Marseille craint un risque de rechute et s’inquiète du retour précipité de son attaquant, âgé de 36 ans. Il était en effet convenu avec le Gabon de laisser Pierre-Emerick Aubameyang au repos, ou de ne le faire jouer qu’une poignée de minutes.