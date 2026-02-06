Le PSG est «une destination réaliste» : Une star du Real Madrid bientôt recrutée ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2024, le Real Madrid réussissait enfin à s'offrir les services de Kylian Mbappé. Après 7 ans passés au PSG, le Français débarquait ainsi chez les Merengue. Et si le club de la capitale en faisait désormais de même et parvenait à faire venir une star actuelle de l'effectif d'Alvaro Arbeloa ? Visiblement, il ne faudrait pas l'exclure avec un joueur du Real Madrid.

Entre le PSG et le Real Madrid, les relations sont aujourd'hui très froides. En effet, depuis le feuilleton Kylian Mbappé, les deux clubs se sont considérablement éloignés. De quoi compliquer de futurs deals entre Parisiens et Madrilènes ? Selon les dernières rumeurs, la Casa Blanca aurait un oeil sur Vitinha et et Fabian Ruiz. Et voilà que dans le même temps, l'avenir d'une star du Real Madrid pourrait possiblement s'écrire au PSG.

«Je le prends tous les jours au PSG» : Une recrue proposée sur RMC, c'est un oui pour Daniel Riolo https://t.co/iwg07GKIrx — le10sport (@le10sport) February 6, 2026

« Peut-être préférable pour tout le monde de passer à autre chose » C'est une nouvelle fois Vinicius Jr qui est ainsi lié au PSG. Cela fait maintenant plusieurs années que le nom du Brésilien résonne du côté du club de la capitale, sans pour autant qu'un transfert ne se réalise. Cette fois pourrait-elle être la bonne avec le joueur du Real Madrid ? Pour ESPN, le journaliste Alex Kirkland a confié dans un premier temps concernant Vinicius Jr et son avenir : « L'international brésilien a été un joueur clé du Real Madrid, notamment lors des deux victoires en Ligue des Champions, mais compte tenu du fait qu'il lui reste moins de 18 mois de contrat, il serait peut-être préférable pour tout le monde de passer à autre chose ».