Le PSG est «une destination réaliste» : Une star du Real Madrid bientôt recrutée ?

En 2024, le Real Madrid réussissait enfin à s'offrir les services de Kylian Mbappé. Après 7 ans passés au PSG, le Français débarquait ainsi chez les Merengue. Et si le club de la capitale en faisait désormais de même et parvenait à faire venir une star actuelle de l'effectif d'Alvaro Arbeloa ? Visiblement, il ne faudrait pas l'exclure avec un joueur du Real Madrid.
Entre le PSG et le Real Madrid, les relations sont aujourd'hui très froides. En effet, depuis le feuilleton Kylian Mbappé, les deux clubs se sont considérablement éloignés. De quoi compliquer de futurs deals entre Parisiens et Madrilènes ? Selon les dernières rumeurs, la Casa Blanca aurait un oeil sur Vitinha et et Fabian Ruiz. Et voilà que dans le même temps, l'avenir d'une star du Real Madrid pourrait possiblement s'écrire au PSG.
« Peut-être préférable pour tout le monde de passer à autre chose »
C'est une nouvelle fois Vinicius Jr qui est ainsi lié au PSG. Cela fait maintenant plusieurs années que le nom du Brésilien résonne du côté du club de la capitale, sans pour autant qu'un transfert ne se réalise. Cette fois pourrait-elle être la bonne avec le joueur du Real Madrid ? Pour ESPN, le journaliste Alex Kirkland a confié dans un premier temps concernant Vinicius Jr et son avenir : « L'international brésilien a été un joueur clé du Real Madrid, notamment lors des deux victoires en Ligue des Champions, mais compte tenu du fait qu'il lui reste moins de 18 mois de contrat, il serait peut-être préférable pour tout le monde de passer à autre chose ».
Vinicius Jr au PSG ?
Pour ce qui est des possibles points de chute de Vinicius Jr, il a ensuite précisé : « Bien que des sources aient indiqué à ESPN que Flamengo, son ancien club, souhaite le faire revenir – le directeur sportif du club ayant même plaisanté récemment sur un transfert gratuit –, les seules destinations réalistes pour lui sont la Saudi Pro League, la Premier League ou le Paris Saint-Germain ».