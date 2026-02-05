«De plus en plus triste» au PSG : Ce joueur pensait réaliser un rêve en venant à Paris, il dévoile son «cauchemar»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

S’imposer au Paris Saint-Germain n’est pas une mince affaire quand on connaît la pression qui repose sur les joueurs, et ce même avant la nouvelle dimension prise par le club suite à son rachat par le Qatar. Un ancien du PSG s’est notamment prononcé sur sa période compliquée dans la capitale…

Le Paris SG a désormais l'habitude d’accueillir de belles recrues depuis quelques années, mais cela n’a pas toujours été le cas, notamment lorsque le club de la capitale jouait sa survie en Ligue 1. Il y a 18 ans, le 31 janvier 2008, deux Brésiliens inconnus du grand public (mais également des suiveurs du ballon rond) rejoignaient le PSG : Willamis Souza et Éverton Santos. Ils restent, à ce jour, considérés comme deux des plus gros flops de l’histoire parisienne. Un statut que regrette Éverton Santos, revenant sur le calvaire vécu du côté du Parc des Princes.

« À un moment donné, le rêve s’est transformé en cauchemar » « Les gens sont libres d’exprimer leur opinion. Si on ne regarde que le résultat final, c’est très facile de me pointer du doigt. J’ai ma part de responsabilité : j’aurais pu agir différemment, emmener ma famille, être plus ferme, faire preuve de plus de courage. Mais mon manque d’expérience a pesé lourd, se justifie l’ancien attaquant brésilien, interrogé par Le Parisien. J’étais un garçon de 21 ans qui ne se sentait pas accueilli. J’ai entendu des conversations, j’ai vu des regards. Cela m’a affecté. À un moment donné, le rêve s’est transformé en cauchemar, et je voulais juste rentrer chez moi. Avec la maturité que j’ai aujourd’hui, je suis sûr que les choses auraient pu être totalement différentes. Ce genre d’opinion ne me démoralise pas. Je sais ce que j’ai vécu. »