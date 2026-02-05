Neymar réserve une surprise aux célibataires du PSG, le «bon moment» révélé par un invité

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Durant son passage au PSG, Neymar a organisé plusieurs grosses fêtes pour son anniversaire, dont une au Yoyo, boîte de nuit parisienne. Cet événement a marqué un ancien joueur du club, qui avait évoqué la particularité de cette soirée, où couples et célibataires étaient séparés.

C’est une date qui a souvent déclanché la polémique au PSG . Neymar célèbre son 34e anniversaire en ce 5 février 2026 et devrait encore une fois fêter ce jour comme il se doit. A plusieurs reprises, la star brésilienne avait fait parler d’elle durant son aventure parisienne en organisant de grosses soirées, réunissant de nombreux invités, dont ses coéquipiers de l’époque. Un ancien joueur du Paris Saint-Germain s’était prononcé sur l’une d’elles, qui a eu lieu en 2020

« Quand il fait quelque chose, il le fait pour passer un bon moment. Et il l'a organisé pour passer un bon moment. Je l'ai félicité », avait confié Ander Herrera en 2020, dans un entretien accordé à la chaîne espagnole Movistar, avant de révéler que l’ex-star du PSG avait divisé l’espace en deux : un pour les personnes en couple, et un autre pour les célibataires.

« Il y avait des célibataires dans l'équipe qu'on voyait descendre, ils remontaient, ils gesticulaient... »

L’ancien milieu du PSG, passé par la capitale entre 2019 et 2022, avait ajouté quelques années plus tard, cette fois-ci sur la chaîne argentine TyC Sports : « C'était l'été en Amérique du Sud et des amis sont venus du Brésil. Il y avait un désordre, une confusion et je disais à Ney : « Nous sommes avec nos femmes, où vas-tu nous installer ? » Il me disait de ne pas m'inquiéter parce qu'il y avait un coin VIP pour nous à l’étage, où nous étions très bien avec nos partenaires. Mais en bas, c'était... Il y avait des célibataires dans l'équipe qu'on voyait descendre, ils remontaient, ils gesticulaient, ils disaient « incroyable » et ils avaient des yeux comme s'ils avaient vu Jésus-Christ. »

Ander Herrera n’avait pas eu l’occasion d’aller voir ce fameux espace réservé au sein du Yoyo, boîte de nuit parisienne, et il en était de même pour un autre convive : « A notre étage, il y avait trop de monde. Avec Léo, on allait descendre pour aller dans les toilettes d’en bas. Mais nos femmes nous ont dit non », avait-il plaisanté.