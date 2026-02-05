Kylian Mbappé a fini par s’embrouiller avec cette mégastar du PSG, «je n’ai pas compris pourquoi...»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Passé par le PSG entre 2017 et 2024, Kylian Mbappé a noué de belles relations avec certains de ses partenaires de l’époque, à l’instar d’Achraf Hakimi, les deux joueurs étant restés proches. En revanche, il y a eu quelques tensions entre l’attaquant du Real Madrid et l’un de ses ex-coéquipiers…

Durant ses années parisiennes, Kylian Mbappé a vu du beau monde passer en évoluant notamment aux côtés de Gianluigi Buffon, Thiago Silva, Sergio Ramos, Thiago Motta, Lionel Messi, Angel Di Maria ou encore Neymar, arrivé le même été au PSG que le capitaine de l’équipe de France. Entre les deux hommes, le courant est vite passé avant que des tensions ne s'installent au fil des années, ce que peine encore à comprendre aujourd’hui l’un des anciens chouchous du Parc des Princes.

« Ils étaient connectés l'un à l'autre » Interrogé en décembre dernier par France Football, Thiago Silva était revenu sur la relation entre Neymar et Kylian Mbappé. « C'était une très belle histoire pourtant. Je me souviens du Trophée des champions contre le Monaco de Kylian Mbappé au Maroc (victoire 2-1 du PSG, le 29 juillet 2017, à Tanger). À la fin du match, Mbappé voulait échanger avec moi. Il m'a dit : "Même si Neymar signe, je veux venir aussi et faire partie de cette équipe. Si tu peux en parler au président." Les deux sont arrivés cet été-là et leur relation était incroyable. Ils étaient connectés l'un à l'autre, faisaient partie de ceux qui s'amusaient le plus au quotidien », se souvenait le défenseur brésilien.