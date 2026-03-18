Vente OM : Frank McCourt ouvre la porte, «le discours a changé»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis plusieurs années, les rumeurs entourant la vente de l'OM sont très nombreuses, mais à chaque fois, Frank McCourt a démenti. Toutefois, compte tenu de la situation actuelle, tout pourrait rapidement basculer, au point que le Bostonien ne ferme plus totalement la porte.

Cela fait désormais quasiment 10 ans que Frank McCourt a racheté l'OM à Margarita Louis-Dreyfus... et presque aussi longtemps que les rumeurs de vente circulent. En effet, à de nombreuses reprises le club phocéen a été annoncé proche d'être vendu, notamment à des investisseurs saoudiens. Une situation qui a longtemps irrité l'homme d'affaires américain qui a toujours fermement démenti son intention de vendre l'OM.

🚨Crise à l’OM : turnover massif, départs de Roberto De Zerbi et Medhi Benatia, mais Frank McCourt assure vouloir se projeter durablement selon @lequipe .#TeamOM #VenteOM pic.twitter.com/FOvjbTdkcO — Foot Marseille (@FootMarseille) February 16, 2026

Vente de l'OM, la porte est enfin ouverte ? Cependant, le contexte actuel qui a conduit au départ de Pablo Longoria pourrait conduire Frank McCourt à reconsidérer la situation. A tel point que le journaliste de La Provence Alexandre Jacquin, révèle que le Bostonien cherche des investisseurs et que son discours sur le sujet a changé. « Je me mets à la place des fans. Que veut Frank McCourt aujourd’hui ? Aujourd’hui, ça bricole en attendant de nouveaux investisseurs. Ce qui est sûr aujourd’hui, c’est que l’OM cherche des investisseurs partenaires. Pas pour prendre le pouvoir mais… Aujourd’hui, le discours sur "je ne veux pas vendre" n’est plus aussi vindicatif », assure-t-il au micro de Football Club de Marseille.