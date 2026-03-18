Vente OM : Frank McCourt ouvre la porte, «le discours a changé»

Depuis plusieurs années, les rumeurs entourant la vente de l'OM sont très nombreuses, mais à chaque fois, Frank McCourt a démenti. Toutefois, compte tenu de la situation actuelle, tout pourrait rapidement basculer, au point que le Bostonien ne ferme plus totalement la porte.
Cela fait désormais quasiment 10 ans que Frank McCourt a racheté l'OM à Margarita Louis-Dreyfus... et presque aussi longtemps que les rumeurs de vente circulent. En effet, à de nombreuses reprises le club phocéen a été annoncé proche d'être vendu, notamment à des investisseurs saoudiens. Une situation qui a longtemps irrité l'homme d'affaires américain qui a toujours fermement démenti son intention de vendre l'OM.
Vente de l'OM, la porte est enfin ouverte ?
Cependant, le contexte actuel qui a conduit au départ de Pablo Longoria pourrait conduire Frank McCourt à reconsidérer la situation. A tel point que le journaliste de La Provence Alexandre Jacquin, révèle que le Bostonien cherche des investisseurs et que son discours sur le sujet a changé. « Je me mets à la place des fans. Que veut Frank McCourt aujourd’hui ? Aujourd’hui, ça bricole en attendant de nouveaux investisseurs. Ce qui est sûr aujourd’hui, c’est que l’OM cherche des investisseurs partenaires. Pas pour prendre le pouvoir mais… Aujourd’hui, le discours sur "je ne veux pas vendre" n’est plus aussi vindicatif », assure-t-il au micro de Football Club de Marseille.
«Aujourd’hui, le discours sur "je ne veux pas vendre" n’est plus aussi vindicatif»
C'est d'ailleurs le discours que tenait l'ancien joueur de l'OM Jean-Charles de Bono il y a quelques jours, assurant que la quête d'investisseurs minoritaires pouvait être une bonne solution : « Je peux comprendre McCourt car il met de l’argent au pot depuis des années et au final, il perd de l’argent. Il n’arrivera jamais à vendre l’OM 1,2 milliard d’euros. Moi je te le dis, il ne vendra jamais le club à ce prix. Quand tu vois en plus ce qu’il se passe dans le monde entier, je pense que les potentiels acheteurs ne se penchent pas en ce moment sur le rachat de clubs de foot. Par contre je pense que s’il cherche des actionnaires minoritaires, il est capable autour de lui de trouver des gens que ça peut intéresser. Les milliardaires se connaissent entre eux. Je pense que s’il commence à envoyer des infos à droite à gauche pour dire qu’il cherche des investisseurs, c’est qu’il risque de contacter des gens qu’il connaît pour investir avec lui à l’OM ».