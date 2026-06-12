Transfert bouclé, ça va régaler Kylian Mbappé : Cet ancien coéquipier qu'il adore signe au Real Madrid

Le Real Madrid a pris ses deux rivaux de court. Annoncé depuis longtemps au FC Barcelone, puis à l’Atlético de Madrid, Bernardo Silva va finalement rejoindre Kylian Mbappé chez les Merengue. Le Portugais, arrivé à la fin de son contrat à Manchester City, est l’une des priorités de José Mourinho dans ce mercato.
Réélu à la tête du Real Madrid le week-end dernier, Florentino Pérez ne perd pas de temps en vue de l’ouverture du mercato estival. Ce jeudi, José Mourinho est officiellement devenu le nouvel entraîneur, treize ans après la fin de son premier passage. Les premières signatures ne devraient plus tarder, avec les arrivées attendues de Denzel Dumfries (Inter), Ibrahima Konaté (Livepool), mais aussi Bernardo Silva (Manchester City).
Bernardo Silva va signer au Real Madrid
Libre de s’engager avec le club de son choix, Bernardo Silva ne manquait pas de sollicitation. Alors que le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid étaient sur le rang, c’est finalement le Real Madrid qui a pris la main dans le dossier suite au retour de José Mourinho, soufflant le nom du Portugais à ses dirigeants. Selon le journaliste Fabrizio Romano, l’accord est total pour le contrat de Bernardo Silva, s’engageant pour deux années plus une en option.
La mauvaise surprise pour l’Atlético
Pour l’Atlético de Madrid, c’est la douche froide alors que l’arrivée de Bernardo Silva était en bonne voie. Selon la Cadena SER, tous les détails étaient réglés jusqu'à ce que le joueur informe les Colchoneros de son intention de rejoindre le Real Madrid, ce qui les a pris par surprise. Kylian Mbappé sera ravi de voir son ancien partenaire de l’AS Monaco le rejoindre à la Casa Blanca, lui qui se montrait encore récemment dithyrambique à son égard. « Il avait cette qualité technique, cette vision du jeu, cette intelligence qui lui permettait d’avoir un temps d’avance. En plus, il était jeune donc il était brut, il s’est encore plus développé à City mais il était extraordinaire et il a failli être meilleur joueur de Ligue 1 », disait-il dans une vidéo publiée par Sorare.