Transfert bouclé, ça va régaler Kylian Mbappé : Cet ancien coéquipier qu'il adore signe au Real Madrid

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Real Madrid a pris ses deux rivaux de court. Annoncé depuis longtemps au FC Barcelone, puis à l’Atlético de Madrid, Bernardo Silva va finalement rejoindre Kylian Mbappé chez les Merengue. Le Portugais, arrivé à la fin de son contrat à Manchester City, est l’une des priorités de José Mourinho dans ce mercato.

Réélu à la tête du Real Madrid le week-end dernier, Florentino Pérez ne perd pas de temps en vue de l’ouverture du mercato estival. Ce jeudi, José Mourinho est officiellement devenu le nouvel entraîneur, treize ans après la fin de son premier passage. Les premières signatures ne devraient plus tarder, avec les arrivées attendues de Denzel Dumfries (Inter), Ibrahima Konaté (Livepool), mais aussi Bernardo Silva (Manchester City).

Bernardo Silva va signer au Real Madrid Libre de s’engager avec le club de son choix, Bernardo Silva ne manquait pas de sollicitation. Alors que le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid étaient sur le rang, c’est finalement le Real Madrid qui a pris la main dans le dossier suite au retour de José Mourinho, soufflant le nom du Portugais à ses dirigeants. Selon le journaliste Fabrizio Romano, l’accord est total pour le contrat de Bernardo Silva, s’engageant pour deux années plus une en option.