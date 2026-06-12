Mercato - Ça bouge au PSG : Un gros joueur proche du départ ?

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2028 avec le PSG, Bradley Barcola pourrait faire ses valises lors du prochain mercato estival. En effet, le numéro 29 de Luis Enrique ne serait pas certain de rester à Paris à l'intersaison. Alors que la direction du PSG a lancé les pourparlers pour une prolongation, les discussions n'avanceraient pas.

Etincelant sous les couleurs de l'OL lors de la saison 2022-2023, Bradley Barcola a alarmé la direction du PSG. A tel point que les hautes sphères parisiennes ont déboursé environ 45M€ pour s'attacher ses services il y a trois ans. Très performant sous les couleurs rouge et bleu, Bradley Barcola est utilisé régulièrement par Luis Enrique, même s'il n'est pas un titulaire indiscutable. La concurrence étant rude en attaque, avec Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué qui ont la confiance de leur entraineur lors des matchs couperets.

Bradley Barcola n'est pas certain de rester au PSG Lors de son arrivée au PSG, Bradley Barcola a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2028. Malgré tout, l'international français pourrait prendre le large dès cet été. D'après les indiscrétions de L'Equipe, le PSG a pu relancer ses dossiers chauds depuis le deuxième sacre de rang en Ligue des Champions. Ces derniers mois, toutes les parties donnaient l'impression que la prolongation de Bradley Barcola en était un. Mais alors que les dirigeants du PSG ont lancé les négociations il y a plusieurs mois, les discussions n'avanceraient pas.