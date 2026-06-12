Maghnes Akliouche au PSG : Un partenaire en équipe de France lui propose de le rejoindre dans autre club !

Khephren Thuram et Maghnes Akliouche se sont croisés à l'AS Monaco au sein du centre de formation. Ils n'ont cependant jamais joué ensemble en équipe première puisque le fils de Lilian Thuram était parti à l'OGC Nice au moment où Akliouche a fait ses premiers pas avec l'équipe fanion de l'institution monégasque. Aujourd'hui à la Juventus, le milieu de terrain aimerait couper l'herbe sous le pied du PSG pour le transfert de Maghnes Akliouche.
Au printemps 2024, en parallèle de l'élimination du PSG en demi-finales de Ligue des champions contre le Borussia Dortmund, L'Equipe assurait que Luis Campos suivait avec une attention particulière l'évolution de la situation de Maghnes Akliouche à l'AS Monaco. Mais finalement, celui qui a depuis acquis le statut d'international français sur le point de participer à sa première Coupe du monde, n'a pas quitté la Principauté. Il y figure toujours d'ailleurs, mais plus pour longtemps à en croire ses déclarations pour Nice-Matin via lesquelles il confirme son départ. « Oui mais franchement, je reste vraiment focus sur cette Coupe du monde. Je sais que tout peut se passer, y compris pendant la compétition. C’est une grosse fenêtre d’exposition mais je reste concentré sur les objectifs de l’équipe nationale. Je ne veux pas manquer de respect à mon club non plus en parlant de mercato maintenant. Il y a d’autres choses à gérer ».
«Il m'a demandé de le rejoindre à la Juve»
Maghnes Akliouche a accordé une autre interview à la Gazzetta dello Sport ces dernières heures. Le milieu offensif de l'AS Monaco s'est exprimé sur une tentative de recrutement de la part de Khephren Thuram. L'international français qui manque à l'appel pour la Coupe du monde l'a incité à le rejoindre à la Juventus. « Khephren Thuram est un grand ami qui m'a beaucoup aidé pendant les moments les plus difficiles à Monaco. C'est vrai, parfois, à moitié pour rire, il m'a demandé de le rejoindre à la Juve. Je suis content de ce qu'il fait à Turin ».
«Je pense que tous les championnats sont formidables et intéressants»
De quoi sera fait son avenir ? A l'occasion de sa discussion avec le quotidien transalpin, Maghnes Akliouche n'a pas vendu la mèche, préfèrent faire l'éloge des championnats qui font de l'Europe le meilleur continent du football de club. « Tous les championnats sont difficiles, même la Serie A n'est pas facile à gagner. Je pense que tous les championnats sont formidables et intéressants, ne serait-ce que pour y jouer ». Reste à savoir si Akliouche quittera l'AS Monaco pour le PSG à l'intersaison.