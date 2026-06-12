Maghnes Akliouche au PSG : Un partenaire en équipe de France lui propose de le rejoindre dans autre club !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Khephren Thuram et Maghnes Akliouche se sont croisés à l'AS Monaco au sein du centre de formation. Ils n'ont cependant jamais joué ensemble en équipe première puisque le fils de Lilian Thuram était parti à l'OGC Nice au moment où Akliouche a fait ses premiers pas avec l'équipe fanion de l'institution monégasque. Aujourd'hui à la Juventus, le milieu de terrain aimerait couper l'herbe sous le pied du PSG pour le transfert de Maghnes Akliouche.

Au printemps 2024, en parallèle de l'élimination du PSG en demi-finales de Ligue des champions contre le Borussia Dortmund, L'Equipe assurait que Luis Campos suivait avec une attention particulière l'évolution de la situation de Maghnes Akliouche à l'AS Monaco. Mais finalement, celui qui a depuis acquis le statut d'international français sur le point de participer à sa première Coupe du monde, n'a pas quitté la Principauté. Il y figure toujours d'ailleurs, mais plus pour longtemps à en croire ses déclarations pour Nice-Matin via lesquelles il confirme son départ. « Oui mais franchement, je reste vraiment focus sur cette Coupe du monde. Je sais que tout peut se passer, y compris pendant la compétition. C’est une grosse fenêtre d’exposition mais je reste concentré sur les objectifs de l’équipe nationale. Je ne veux pas manquer de respect à mon club non plus en parlant de mercato maintenant. Il y a d’autres choses à gérer ».

«Il m'a demandé de le rejoindre à la Juve» Maghnes Akliouche a accordé une autre interview à la Gazzetta dello Sport ces dernières heures. Le milieu offensif de l'AS Monaco s'est exprimé sur une tentative de recrutement de la part de Khephren Thuram. L'international français qui manque à l'appel pour la Coupe du monde l'a incité à le rejoindre à la Juventus. « Khephren Thuram est un grand ami qui m'a beaucoup aidé pendant les moments les plus difficiles à Monaco. C'est vrai, parfois, à moitié pour rire, il m'a demandé de le rejoindre à la Juve. Je suis content de ce qu'il fait à Turin ».