Neymar à la Coupe du Monde 2026 : Les mauvaise nouvelles s’enchainent pour l’ancienne star du PSG !

Amadou Diawara

Convoqué pour disputer la Coupe du Monde 2026 avec le Brésil, Neymar serait toujours en rééducation après sa blessure. En effet, la star de 34 ans n'aurait pas participé au dernier entrainement collectif de la Seleção. D'ores et déjà forfait pour l'entrée en lice de son équipe face au Maroc, Neymar serait incertain pour les deux prochains rendez-vous contre Haïti et l'Ecosse.

Peu épargné par les blessures, Neymar est devenu indésirable au PSG lors de l'été 2023. En effet, la star brésilienne a été poussée vers la sortie par les hautes sphères parisiennes. Et finalement, Neymar a été transféré à Al Hilal pour une somme proche de 90M€. Alors qu'il n'avait pas du tout réglé ses problèmes d'ordre physique, le milieu offensif de 34 ans n'a pu jouer que sept matchs au total en Arabie Saoudite. Pour se relancer, Neymar a retrouvé Santos en janvier 2025. Ayant enchainé les matchs avec son club formateur avant l'annonce de Carlo Ancelotti, le natif de Mogi das Cruzes a été convoqué pour la Coupe du Monde 2026 à la surprise générale. Toutefois, il a rechuté dans la foulée.

Neymar est forfait pour Brésil-Maroc Malgré sa blessure, Neymar n'a pas été renvoyé chez lui par Carlo Ancelotti. En effet, le numéro 10 de Santos est toujours avec le groupe brésilien avant le lancement de la Coupe du Monde ce jeudi soir. Mais comme l'indique Foot Mercato, sa situation serait loin d'être réglée. En effet, Neymar était une nouvelle fois absent de l'entrainement collectif de la Seleção ce mercredi. A trois jours de l'entrée en lice du Brésil, les supporters retiennent leur souffle. D'autant que Neymar serait d'ores et déjà forfait pour le choc face au Maroc, programmé dans la nuit de samedi à dimanche au MetLife Stadium de New York.