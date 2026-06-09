Blessure de Neymar : La date de son retour annoncée pour la Coupe du Monde ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ayant provoqué une réaction mondiale en étant sélectionné avec le Brésil pour la Coupe du Monde, Neymar est actuellement blessé au mollet. Alors que sa participation aux premiers matchs de la Seleção sur ce mondial est remise en cause, une journaliste brésilienne a révélé des nouvelles positives concernant le retour à la compétition de la star de 34 ans.

Neymar sera-t-il de retour à temps ? Sélectionné par Carlo Ancelotti afin de participer à la Coupe du Monde avec le Brésil, le meilleur buteur de l’histoire de la Seleção est actuellement blessé au mollet. Et forcément, alors que le début du mondial approche à grands pas, sa participation aux premières rencontres n’est clairement pas garantie. Désormais, un contre la montre semble lancé pour pouvoir bénéficier de la présence de l’ancienne star du PSG et du FC Barcelone face au Maroc le 14 juin, mais aussi face à Haïti le 20.

« C’est probable de pouvoir compter sur Neymar » Une Journaliste pour le journal brésilien Globo a dernièrement lâché quelques révélations positives concernant l’état de la star du pays. « Neymar a passé une IRM. Il y a une attente énorme. Il y a une bonne évolution, mais on va devoir attendre un peu plus. Pour le moment, il va suivre le plan du staff : traitement, physiothérapie, travail physique séparé du groupe. Il existe un espoir sur le fait qu’il puisse rejoindre le reste du groupe. Pour jouer face au Maroc ? C’est probable de pouvoir compter sur Neymar, même si l’objectif annoncé est qu’il soit disponible contre Haïti le 19 juin prochain », a ainsi confié cette dernière.