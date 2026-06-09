Blessure de Neymar : La date de son retour annoncée pour la Coupe du Monde ?

Ayant provoqué une réaction mondiale en étant sélectionné avec le Brésil pour la Coupe du Monde, Neymar est actuellement blessé au mollet. Alors que sa participation aux premiers matchs de la Seleção sur ce mondial est remise en cause, une journaliste brésilienne a révélé des nouvelles positives concernant le retour à la compétition de la star de 34 ans.
Neymar sera-t-il de retour à temps ? Sélectionné par Carlo Ancelotti afin de participer à la Coupe du Monde avec le Brésil, le meilleur buteur de l’histoire de la Seleção est actuellement blessé au mollet. Et forcément, alors que le début du mondial approche à grands pas, sa participation aux premières rencontres n’est clairement pas garantie. Désormais, un contre la montre semble lancé pour pouvoir bénéficier de la présence de l’ancienne star du PSG et du FC Barcelone face au Maroc le 14 juin, mais aussi face à Haïti le 20.
« C’est probable de pouvoir compter sur Neymar »
Une Journaliste pour le journal brésilien Globo a dernièrement lâché quelques révélations positives concernant l’état de la star du pays. « Neymar a passé une IRM. Il y a une attente énorme. Il y a une bonne évolution, mais on va devoir attendre un peu plus. Pour le moment, il va suivre le plan du staff : traitement, physiothérapie, travail physique séparé du groupe. Il existe un espoir sur le fait qu’il puisse rejoindre le reste du groupe. Pour jouer face au Maroc ? C’est probable de pouvoir compter sur Neymar, même si l’objectif annoncé est qu’il soit disponible contre Haïti le 19 juin prochain », a ainsi confié cette dernière.
« Il fait un excellent travail à l’entraînement individuel »
De son côté, Carlo Ancelotti s’était également montré plutôt rassurant en conférence de presse il y a quelques jours : « Je pense que c’est assez clair. Il fait un excellent travail à l’entraînement individuel. Je crois qu’il passera une IRM demain et que, si tout va bien, il pourra s’entraîner avec le groupe la semaine prochaine. »